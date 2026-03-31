Santo Domingo. -A 2.5 meses de las elecciones para escoger las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para el período 2026-2030, solo tres profesores de esa academia sostienen sus candidaturas para la rectoría, un cargo que en el 2025 manejó con autonomía total un presupuesto anual superior a los RD$ 16,000 millones.

En la actualidad compiten para el importante puesto los académicos Jorge Asjana, Radhamés Silverio e Wilson Mejía, para los comicios que tendrán lugar el 17 de junio de este año en la más importante institución de educación superior del Estado dominicano que tiene cerca de 200,000 estudiantes y 2,600 profesores.

Los educadores Oscar Rosario y Rosalía Sosa también presentaron candidaturas al esperado certamen, las cuales declinaron posteriormente a favor de otros candidatos.

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Rosalía declinó a favor de Asjana y Rosario está apoyando las aspiraciones de Wilson Mejía.

La Encuesta PASDAL-UASD 2025 reportó este martes que Asjana reportó en marzo una puntuación de 75.4%, por lo que se perfila como ganador a la contienda interna, que se desarrollará en los 35 recintos, centros y subcentros de la UASD, distribuidos a nivel nacional.

Según la misma encuesta Silverio tiene una puntuación de 14.4 votos y Mejía de 3.4.

Jorge Asjana, quien aspira por segunda vez a la rectoría de la UASD, es un médico cirujano de 67 años de edad, que lleva más de 40 años como docente de esa institución académica.

En esa academia ha ocupado los puestos de director de la Escuela de Ciencias Morfológicas, decano de la facultad de Ciencias de la Salud en 2 períodos consecutivos y vicerrector docente durante 7 años consecutivos.

En el 2018 fue director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de esa academia.

Radhamés Silvero es el actual vicerrector de Investigación y Postgrado de la universidad del Estado.

Es especialista en Ciencias de la Computación, y Tecnologías de la Información y Comunicación, miembro del equipo de investigación de la unidad de Bio-informática del Instituto de Microbiología y Parasitología, y especialista en Seguridad Social y Desarrollo.

Fue decano de la Facultad de Ciencias de esa institución en el período 2018-2022.