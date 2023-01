Señor Víctor Bisonó, haga su trabajo en su ministerio, que ya los periodistas nos encargaremos del nuestro en los medios. Si no es ofensa.

Sin el apoyo de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de fideicomiso. El Gobierno va por todo.

Da mala espina el consenso que según Pacheco se busca en ambas cámaras sobre la reforma electoral. Se pensó que estaba consensuado.

Tal parece que los médicos participan en el diálogo con las ARS para que no digan, pero no con interés de llegar a un acuerdo. ¿O no?

A poner candado. Después del rapto de la bebé en Los Mina el SNS anunció la compra de cámaras y refuerzo de la vigilancia. Lo usual.

El embajador de Guatemala se las trae. Su país exigirá visado a los dominicanos, pero no quiere que aquí se haga lo mismo con los guatemaltecos.

Haití repite que el despliegue de una fuerza internacional no puede esperar más, pero nadie le hace caso, ¿Será que no lo entienden bien?

No es por nada, pero se da como un hecho que desertores del PLD, como el alcalde de Tamboril, terminarán en la boleta del PRM. Veremos.