El actor y humorista dominicano Raymond Pozo vuelve a la gran pantalla con “El heredero”, una divertida comedia de enredos, idea original de Víctor Luciano y con un guion creado por Miguel Alcántara y Kendy Yanoreth, que se estrenará el 5 de diciembre en todas las salas de cine del país y llegará en enero a Estados Unidos y Puerto Rico.

En esta nueva producción, bajo la dirección de Frank Perozo, Pozo comparte créditos con su inseparable compañero de escena, Miguel Céspedes, con quien ha trabajado durante tres décadas convirtiéndose en una de las duplas más exitosas de la industria cinematográfica y humorística dominicana.

Raymond Pozo

“El heredero” narra la historia de un sobrino que recibe una inesperada herencia, mientras que Pozo y Céspedes interpretan a dos familiares cuya ambición desata una serie de situaciones hilarantes.

La trama se complica cuando el joven heredero, que vive en Estados Unidos, habla más inglés que español, y los personajes de Raymond y Miguel no dominan el idioma, creando momentos de humor genuino que prometen conectar con el público.

Raymond Pozo expresó su satisfacción por asumir un papel diferente a los que suele interpretar: “En esta película no es el típico personaje que la gente espera de mí, sino algo que está fuera de mi zona de confort, lo cual me emociona mucho”, comentó.

Destacó el valor de trabajar con nuevos talentos: “siempre nos gusta incluir a personas que no están acostumbradas a verse en la industria. Así crecemos junto a ellos y aprendemos de la nueva generación. Este proyecto cuenta con figuras como Carlos Montesquieu y el urbano Cristian Dior, a quienes admiro muchísimo”, señaló Pozo.

Disciplina y honestidad

En cuanto a su ética profesional, el actor enfatizó la importancia de la disciplina, la honestidad y el respeto.

“No importa cómo te traten en el momento, siempre hay que respetar a los demás, porque no sabemos quién podría tendernos la mano en el futuro. Estos valores son clave para crecer”.

Fiel a sus principios cristianos, Pozo subrayó que jamás asumiría un papel que contravenga su fe. “No estoy en contra de que otros lo hagan, pero mi creencia no me permite interpretar algo que después me lleve a justificarme ante mis hijos”.

Sobre su relación laboral con Miguel Céspedes, resaltó que “han sido 30 años de trabajo continuo, con personajes que han marcado nuestra carrera. Uno de los más significativos fue en ‘La vida de los Reyes’, porque actuamos una historia que ya habíamos vivido”.

En esta película humorística además participan Rosmery Herrand, Carolina Rivas, Francisco Vásquez, Yubelkis Peralta, entre otras figuras de la actuación y los medios de comunicación del país.