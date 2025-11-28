El impacto del Viernes Negro

Si por gente era, gente tienen las tiendas con los especiales del Viernes Negro. Y así hay quienes se quejan de la globalización.

La oposición ha batido hasta sacarle la última gota a los casos que vinculan a perremeístas con el narcotráfico. Esa es la política.

Si alguien en el pasado protegía al exregidor de Boca Chica, Alberto Paulino Castro, debe decirse quién era. Así se actúa con responsabilidad.

Estados Unidos podrá usar los aeropuertos Las América y de San Isidro para perseguir el narcotráfico. Pero solo el narcotráfico. ¿De acuerdo?

Por más y más que se sepa, hay que recordar, sobre todo a la clase política que los tiempos no son los mismos. O que hoy no es lo mismo que ayer.

Dice el senador Ricardo de los Santos que la política ha estado siempre infiltrada por el narco, pero la diferencia es que hoy no existe impunidad.

El zar ruso Vladimir Putin ha vuelto a desairar a Donald Trump al rechazar el plan de paz propuesto para terminar la guerra en Ucrania. ¿Algo más?

Con o sin proponérselo, el presidente Donald Trump da luz verde cada día más a China para que intervenga en Taiwán. ¿Qué será lo que persigue?