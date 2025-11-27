Pete Hegseth logró el objetivo de su visita

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, parece que logró el objetivo de su visita con la concesión del uso de dos aeropuertos.

El PLD no está en dejarse apabullar ni perder su espacio político, pero tiene el problema de sacar la cabeza cuando no debe hacerlo. ¿De acuerdo?

Al no sentirse en las calles, parece que la batalla de los precandidatos presidenciales del PLD y el PRM es interna. ¿O el que venga atrás que arree?

El narcotráfico en la sociedad y los partidos es un mal terrible. Pero a decir verdad grave sería si primara la impunidad. ¿No les parece?

Extraña que el proceso en Puerto Rico contra el capo César el Abusador no concite mayor interés por estos predios. ¿Importa poco lo que diga?

La Policía y las Fuerzas Armadas dicen que la tolerancia de la homosexualidad en los cuerpos no alterará la disciplina. Buena respuesta.

El presidente Luis Abinader se las trae. Deseó éxito a Fuerza del Pueblo en su marcha del domingo contra la corrupción y la inflación.

Lee también: Comienza la cuenta regresiva para pago de regalía pascual

Tras la entrega de la regalía pascual la brisita navideña será mucho más cálida en el país. Y más con los agradables vientos que la acompañarán.