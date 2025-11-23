Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó este domingo condiciones de pocas lluvias en las próximas 24 horas, aunque advirtió que en zonas montañosas, como la cordillera Central, podrían presentarse chubascos aislados.

La entidad indicó que en la mayor parte del territorio prevalecerá un ambiente despejado, favorable para realizar actividades sociales al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet señaló que se mantendrán agradables, especialmente en comunidades cercanas a áreas montañosas.

También te puede interesar:

Agregó que la entrada de aire fresco procedente del norte ha contribuido a una disminución notable de las temperaturas, sobre todo en la región del Cibao.