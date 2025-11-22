La Zona Colonial de Santo Domingo es una de las más refrescantes opciones para visitar.

Santo Domingo.-El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este domingo pocas lluvias, ya que las condiciones del tiempo estarán dominadas por un ambiente de poca humedad sobre la mayor parte del territorio nacional, lo que limitará significativamente las precipitaciones.

Según los meteorólogos de la entidad, José Medina y Caridad Hernández, persistirá un cielo con nubes dispersas.

Solo podrían registrarse lluvias débiles y aisladas, principalmente provocadas por nubosidad arrastrada por el viento del este/noreste.

Estas precipitaciones ligeras podrían ocurrir en poblados de las regiones noreste, sureste, cordillera Central y el Valle del Cibao. Sin embargo, la institución precisó que se tratará de eventos puntuales y de corta duración.

Durante la noche y la madrugada, las temperaturas se tornarán más agradables y frescas, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior, donde no se descartan episodios de neblina.

Este comportamiento responde a la entrada de aire fresco desde el noreste.