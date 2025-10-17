Cecanot desmiente crisis administrativa y financiera

Tranquiliza que, según su director, es falsa la denuncia de Fuerza del Pueblo sobre una supuesta crisis administrativa y financiera que ha puesto al borde del colapso a la Ciudad Sanitaria.

Antes que pasar por una crisis, José Joaquín Puello adelantó que en Cecanot se harán más inversiones para mejorar y ampliar la cobertura de servicios.

En respuesta a Fuerza del Pueblo, Puello afirmó que Cecanot tiene estabilidad financiera, transparencia en su gestión y avances significativos en materia de servicios médicos especializados.

Si no es así, la organización que lidera el expresidente Leonel Fernández debe documentar las supuestas irregularidades que ha denunciado.

En verdad satisface que el Cecanot no solo opere con normalidad, sino que se contemple el remozamiento del viejo edificio con una inversión que según Puello rondará los 800 millones de pesos.