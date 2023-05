Santo Domingo.- Habitualmente tengo dos libros en mi mesita de noche, esta vez están en turno un trabajo de Pablo Yermenos, en que narra los avatares del 50 aniversario de su promoción de médicos de la UASD e inicié la lectura del texto: “Relatos inocentes” de Rafael Chaljub Mejía, dedicado al médico doctor Erasmo Vázquez.

Me he pasado la vida aconsejando y orientando y todo lo que me huela a superación, lo analizo y lo divulgo.

“Consejos que me dio mi padre”; “Hace falta un muchacho”;

“Mi límite es el cielo”… son lecturas recomendadas por mí.

Es el tiempo de la radio y del Youtube… y otras plataformas de internet.

Con tu teléfono móvil, accedes a estas fuentes casi siempre de gratis. Son reproducidas 24 horas consecutivas; puedes hacer solicitudes por escrito y por mensaje de voz, en fin en lo que llaman las redes hay contenidos para todos los gustos.

Le corresponde a usted hacer su selección en horarios, temas y días, conforme a su preferencia.

Hay propuestas irrespetuosas, no las seleccione.

Existen exquisitos exponentes como es el caso de Ariel Santana en las nubes de Santiago Matías.

A primera hora pongo a Altagracia Salazar; brinco de inmediato; A Acento; El Recetario ; El café con Nieves; Marino Zapete (que localizo algunas reproducciones) ; revista 110; El mañanero (Scouting report).

Pero estaba hablando de consejos.

¿Qué tiene que ver la introducción con los aportes de dos amigos?

Luisín Jiménez y Bolivar Valera ( el Boli ) se han convertido (cuidándose de las vulgaridades); en analistas de las conductas populares

Veamos:

Los entrecomillados significan que en versión libre y a pura memoria reproduzco lo que podrían llamarse los consejos de Luisín:

“A las damas que inician una relación sentimental, aconsejo que no entreguen su cuerpo en seguida…”.

“A sus padres denles satisfacciones y amor en vida, luego crea mucha angustia cuando mueren y usted se siente culpable, por no haber cumplido”.

“Hay gente que es guaguaguá y popi alternativamente y cuando las circunstancias lo demandan. Es el caso de un tigre que asciende de nivel socioeconómico y tanto se maneja en los clubes como en el barrio”.

“Sea útil y servicial sobre todo si en el grupo usted es el que no va a pagar”.

“No confunda la perseverancia o persistencia con la obsesión. La primera tarde o temprano corona, pero la segunda, crea ansiedad y depresión”.

“Para dar un palo, hay que tener el palo en la mano y usarlo… cédula, pasaporte y toda la documentación al día para cuando se presente el palo”.

“Los códigos de la calle son claves. Ejemplo: pasa a buscar a fulano que aunque es un arrancado siempre nos maneja y nos lleva al instante a cualquier destino”.

“ El chantaje emocional por atarte al agradecimiento que le tienes a tu jefe, es un trance difícil: jefe auménteme a $45 , pues tengo 5 años en $30; de lo contrario tendré que dejar este trabajo”.

(*) profesor eméritus de psicologia médica UASD.

Por César Mella