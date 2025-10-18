Monseñor Nouel. El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el liceo Padre José Salvador Fernández, en el distrito municipal Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel, una moderna infraestructura educativa que beneficiará a más de 800 estudiantes del nivel secundario.

Según la nota de la Presidencia, el centro educativo cuenta con 24 aulas estándar, dos aulas para el nivel Inicial y dos especialmente acondicionadas para estudiantes con discapacidad.

Además, dispone de biblioteca, enfermería, salón de profesores, oficina de orientación, diseñadas para fomentar el aprendizaje integral y el bienestar de la comunidad educativa.

El nuevo liceo forma parte del programa de ampliación y mejora de la infraestructura escolar que impulsa el Gobierno para garantizar espacios seguros, inclusivos y de calidad para la enseñanza.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, expresó que reafirman con hechos el compromiso de que en cada rincón de la patria, los niños y jóvenes tengan acceso a un espacio digno donde aprender, crecer y construir sus sueños.

Subrayó que este esfuerzo forma parte de un propósito mayor: la educación como prioridad del Gobierno dominicano.

«Para esta gestión y bajo el liderazgo de nuestro presidente Luis Abinader, la educación va más allá de las aulas y de las escuelas, la educación debe estar y está en todas partes. Esa es la apuesta, educar en todo momento, en todo lugar y para toda la vida, una educación que sin duda alguna debe estar dirigida para el progreso, también educar con innovación y educar para la dignidad», manifestó De Camps.

Destacó que cada aula que se abre, cada maestro que se forma y cada estudiante que acompaña en su proceso de aprendizaje representa un paso más hacia esa gran meta nacional de construir un sistema educativo de excelencia y de oportunidades reales para todos.

En representación del estudiantado, el alumno Emil González, del segundo grado del nivel secundario, agradeció al presidente Abinader por su firme compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo.

«Su presencia aquí no es solo símbolo de apoyo, sino también la esperanza para miles de jóvenes que ahora contaremos con un espacio digno donde forjar nuestro futuro«, puntualizó.

Mañana domingo

El presidente Luis Abinader asistirá mañanaa las 11:00, al acto por el Día Nacional del Comercio y por el XXlV Aniversario del Consejo Nacional del Comercio de Provisiones, en el Hotel Sheraton.

Luego viajará a Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde entregará un nuevo recinto del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental.