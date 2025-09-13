El peso corporal en RD

(1)

Una de las grandes preocupaciones de los dominicanos de ambos sexos es mantenerse en el peso ideal, ya por razones de salud, de estética o ya porque el closet castiga el exceso de libras.

Ejercicios físicos, caminatas, dietas y procedimientos quirúrgicos como bariátricas, mangas, etc. son solo algunos recursos a los que acuden hombres y mujeres para mantener un peso adecuado y evitar problemas de salud o presión social por culpa del sobrepeso.

Buscando respuestas a esta variable que tanto preocupa a los dominicanos, Mercado y Cuantificaciones procuró conocer la última fecha en la cual los entrevistados se habían tomado el peso corporal, resultando que el 36.3% se pesó recientemente, el 33.8% hace largo tiempo que no lo hace, el 29.9% ni recuerda cuándo se enteró de sus libras.

En sentido general, el promedio de peso de los dominicanos es entre 125 y 150 libras para el 23.8% de los ciudadanos mayores de 18 años.

El 22.6% dijo tener un peso que oscila entre las 150 a 175 libras y un 18.6% dice pesar entre las 175 y 200 libras.

La población adulta que pesa menos de 100 libras es apenas el 2.3%, resultando ser mujeres quienes componen la mayoría de este escaso porcentaje. Entre las 100 a 125 libras pesa el 11.6%

Puede inferirse que el 14.1% de la población sobrepasa las 200 libras y la mayoría de ellos son del sexo masculino.

Es bueno mencionar que el 7.2% de la población no tiene idea de cuánto pesa y parece no preocuparle la falta de esa información.

Estos datos están contenidos en la más reciente encuesta de la firma Mercado y Cuantificaciones, aplicada a 1,200 ciudadanos mayores de 18 años y que residen en el ámbito nacional.