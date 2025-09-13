Articulistas

El peso corporal en RD

Por
wilson Rodrigez

(1)

Una de las grandes preocupaciones de los dominicanos de ambos sexos es mantenerse en el peso ideal, ya por razones de salud, de estética o ya porque el closet castiga el exceso de libras.

Ejercicios físicos, caminatas, dietas y procedimientos quirúrgicos como bariátricas, mangas, etc. son solo algunos recursos a los que acuden hombres y mujeres para mantener un peso adecuado y evitar problemas de salud o presión social por culpa del sobrepeso.

Buscando respuestas a esta variable que tanto preocupa a los dominicanos, Mercado y Cuantificaciones procuró conocer la última fecha en la cual los entrevistados se habían tomado el peso corporal, resultando que el 36.3% se pesó recientemente, el 33.8% hace largo tiempo que no lo hace, el 29.9% ni recuerda cuándo se enteró de sus libras.

En sentido general, el promedio de peso de los dominicanos es entre 125 y 150 libras para el 23.8% de los ciudadanos mayores de 18 años.

 El 22.6% dijo tener un peso que oscila entre las 150 a 175 libras y un 18.6% dice pesar entre las 175 y 200 libras.

La población adulta que pesa menos de 100 libras es apenas el 2.3%, resultando ser mujeres quienes componen la mayoría de este escaso porcentaje. Entre las 100 a 125 libras pesa el 11.6%

Puede inferirse que el 14.1% de la población sobrepasa las 200 libras y la mayoría de ellos son del sexo masculino.

Es bueno mencionar que el 7.2% de la población no tiene idea de cuánto pesa y parece no preocuparle la falta de esa información.

Estos datos están contenidos en la más reciente encuesta de la firma Mercado y Cuantificaciones, aplicada a 1,200 ciudadanos mayores de 18 años y que residen en el ámbito nacional.

