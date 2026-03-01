Los dos apagones generales de los últimos tres meses han dejado sus secuelas no solo en la población, que los ha sufrido en carne viva, sino en el propio Gobierno.

En su rendición de cuentas con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader declaró que las fallas en el sistema eléctrico son inaceptables.

“Nos preocupan y nos ocupan”, dijo el mandatario no sin escudarse al señalar que el sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos anteriores y para el suyo.

Para edificar a la opinión pública, Abinader no solo repasó la inversión realizada últimamente en el sector, sino que anunció importantes proyectos para aumentar la producción y mejorar la transmisión y la seguridad.

Compañías internacionales especializadas asesoran al Gobierno sobre la seguridad y la estabilidad de un sistema que el presidente definió de cada vez más complejo y diverso.

En cuanto a la generación, como para que no se piense que el Gobierno está de brazos cruzados, destacó que en 2025 se incorporaron 1,138 megavatios a través de 16 proyectos, con una inversión privada superior a los 1,500 millones de dólares. Y algo muy significativo es que el 58 % de esa generación corresponde a energía renovable, principalmente solar y eólica.

El tema eléctrico, entre los distintos que abordó el mandatario, es uno de los más palpitantes para el país, tanto por su impacto en la tranquilidad y la seguridad de la población, como en la inversión y el desarrollo.