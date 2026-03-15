Santo Domingo.– El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este domingo que concluyó con éxito la jornada nacional “Verifícate”, una iniciativa dirigida al registro y actualización de su padrón de militantes mediante una plataforma digital con validación biométrica.

Se acuerdo a un comunicado, la actividad se desarrolló durante el fin de semana en distintos puntos del país, incluyendo municipios cabecera y otras demarcaciones seleccionadas por las direcciones provinciales del partido.

Para facilitar el proceso, se instalaron puntos de registro en locales partidarios, centros comerciales y zonas de alto flujo de personas, además de realizar visitas casa por casa.

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Fortalecimiento del padrón

El secretario nacional de Organización del PRM, Deligne Ascención, explicó que el operativo busca fortalecer la estructura territorial de la organización y preparar el camino hacia los próximos procesos electorales.

Indicó que la plataforma digital permite a los militantes confirmar su afiliación y a nuevos interesados inscribirse desde cualquier dispositivo, utilizando un sistema de validación biométrica.

Operativo ‘Verifícate’ del PRM

“Además de trabajar para tener un padrón confiable y seguro, este proceso permite que todos aquellos que tienen aspiraciones de cara a los comicios del 2028 tengan la plena seguridad de un padrón depurado, además de cumplir con los requerimientos de la Ley 33-18 sobre Agrupaciones Políticas, que no permite la múltiple afiliación de los partidos políticos de un ciudadano”, señaló.

Ascención precisó que el padrón verificado parte de aproximadamente 1,280,000 militantes.

Preparación electoral

El dirigente agregó que la verificación también busca evitar inconvenientes a los votantes el día de las elecciones, permitiendo confirmar o actualizar la información electoral con anticipación.

La jornada nacional “Verifícate” fue coordinada por Ascención junto a la Comisión Nacional de Operaciones del partido.