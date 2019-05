Una larga espera y problemas técnicos amenazaban con ‘aguarle’ el show al cantante venezolano José Luis Rodríguez, quien se presentó el pasado sábado en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Ya pasada la 10:00 de la noche, hora pautada para iniciar el show, el público desesperado empezó a aplaudir y a tararear algunas de sus canciones. Los músicos estaban en escena, pero el artista no salía.

El reloj marcaba las 11:25 de la noche y la pantalla gigante puesta en el fondo del escenario mostraba videos y algunas noticias sobre el proceso de salud por el que pasó el artista, que le trajo como consecuencia el trasplante de sus dos pulmones.

Tras el rugir de un puma, salió el venezolano y ante los aplausos del público inició interpretando Arlequín, para luego pedir disculpas por el retraso.

“Gracias por estar aquí, pedimos disculpas por la tardanza. Relájense y tomemonos tiempo para disfrutar. Vamos a pasarla bien”, señaló El Puma.

“Yo esperé tanto para poderlos disfrutar de ustedes. Apaguen el teléfono o déjenlo prendido, firmen lo que quieran, tomen las fotos que quieran”, dijo el artista.

El también actor se esmeró por ofrecer un show digno del público que lo acompañaba y a cada fallo que sentía hacía parar la música.

“Nicolás esto no se oye y si no me oigo yo no puedo hacer las cosas bien”, se le escuchó decir en varias ocasiones, al dirigirse a uno de los integrantes de su equipo técnico”.

“Vamos a arreglar esto, porque ustedes pagaron su dinero y yo quiero dar mi mejor show”, dijo enojado el artista.

Por espacio de dos horas José Luis Rodríguez realizó un recorrido por su historia musical, trayendo a escena temas como Voy a conquistarte, Silencio, Amalia Rosa, Culpable soy yo, Atrévete, Quisqueya, Venezuela.

Otras que no pudieron faltar fueron algunas rancheras, por el amor que le tiene a México.

Y tal como lo indica el nombre del concierto, “Agradecido Tour”, esa noche no faltaron los agradecimientos. “Gracias a Cristo que hizo un milagro en mí, gracias a los doctores, al donante, a la familia del donante, a mi familia, a mi esposa Carolina y al público que se ha mantenido orando”. Resaltó la importancia de donar los organos para salvar vidas.

El concierto, producido por ED Live, concluyó con el tema Agarrénse de las manos y el tan solicitado Pavo Real.

Con esta gira de conciertos, José Luis Rodríguez se reintegra a los escenarios, luego de haber sufrido una fibrosis pulmonar que lo mantuvo lejos de los escenarios por más de tres años y por la que fue sometido a un doble trasplante de pulmón.