Juan Soto termina el swing que desapareció la pelota del parque en el triunfo de República Dominicana sobre los Tigres de Detroit./Foto Manolito Jiménez

El ambiente en el Estadio Quisqueya fue mágico.

Todos los fanáticos asistieron con la certeza de que el equipo dominicano ganaría y que en cualquier momento se produciría una explosión ofensiva. Los criollos no defraudaron y demostraron a base de poder que son una potencia en el béisbol.

Junior Caminero levanta

su mano derecha, luego de disparar jonrón back to back con Machado en el estado Quisqueya

Apoyados en soberbios cuadrangulares de Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero coronaron un rally de cinco vueltas que fue decisivo en el triunfo 12-4 contra los Tigre de Detroit en el partido de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol.

El jonrón de Soto puso las acciones 6-4 a favor de Dominicana, remolcando a Fernando Tatis Jr. que estaba en circulación.

Más adelante llegaron los jonrones back to back de Manny Machado y Junior Caminero, en una relación que supone al capitán del equipo y quien es el ídolo del más joven, que pertenece a los Rays de Tampa Bay.

Sueño de niño

Junior Caminero, quien fue el mejor jugador del partido por Dominicana, bateando de 4-4, indicó tras concluir el partido: “Lo soñé, es algo increíble, back to back con mi jugador favorito, agradezco a Dios por ponerme en esta situación”.

El capitán del equipo dominicano Manny Machado observa la pelota tras conectar su enorme cuadrangular en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

También resaltó la armonía del equipo dominicano y afirmó que trabajan fuerte como equipo, sin importar el apellido ni el estatus de los jugadores. “Aquí el ego se queda fuera, hay mucha hermandad y estamos trabajando fuerte por el objetivo”.

Los mejores

Junto a Caminero, los más destacados en el encuentro fueron Fernando Tatis Jr., quien se fue de 3-3 con 2 remolcadas y 1 anotada.Juan Soto, quien despachó 2 hits en 4 turnos, con cuadrangular y 3 impulsadas.Manny Machado de 2-1 con jonrón.