Juan Soto termina el swing que desapareció la pelota del parque en el triunfo de República Dominicana sobre los Tigres de Detroit./Foto Manolito Jiménez
El ambiente en el Estadio Quisqueya fue mágico.
Todos los fanáticos asistieron con la certeza de que el equipo dominicano ganaría y que en cualquier momento se produciría una explosión ofensiva. Los criollos no defraudaron y demostraron a base de poder que son una potencia en el béisbol.
Apoyados en soberbios cuadrangulares de Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero coronaron un rally de cinco vueltas que fue decisivo en el triunfo 12-4 contra los Tigre de Detroit en el partido de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol.
El jonrón de Soto puso las acciones 6-4 a favor de Dominicana, remolcando a Fernando Tatis Jr. que estaba en circulación.
Más adelante llegaron los jonrones back to back de Manny Machado y Junior Caminero, en una relación que supone al capitán del equipo y quien es el ídolo del más joven, que pertenece a los Rays de Tampa Bay.
Sueño de niño
Junior Caminero, quien fue el mejor jugador del partido por Dominicana, bateando de 4-4, indicó tras concluir el partido: “Lo soñé, es algo increíble, back to back con mi jugador favorito, agradezco a Dios por ponerme en esta situación”.
También resaltó la armonía del equipo dominicano y afirmó que trabajan fuerte como equipo, sin importar el apellido ni el estatus de los jugadores. “Aquí el ego se queda fuera, hay mucha hermandad y estamos trabajando fuerte por el objetivo”.
Los mejores
Junto a Caminero, los más destacados en el encuentro fueron Fernando Tatis Jr., quien se fue de 3-3 con 2 remolcadas y 1 anotada.Juan Soto, quien despachó 2 hits en 4 turnos, con cuadrangular y 3 impulsadas.Manny Machado de 2-1 con jonrón.