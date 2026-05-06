Alcaldía de El Seibo e Iglesia Católica reconocen ministro de Justicia

La Alcaldía del municipio de El Seibo y el obispado de La Altagracia reconocieron y declararon como “hijo Meritorio y Distinguido” de la provincia, al ministro de Justicia, doctor Antoliano Peralta Romero.

Según la resolución número 14-26 aprobada por el Consejo de Regidores, este reconocimiento se otorga “en mérito a su destacada trayectoria profesional, su inquebrantable compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y su valioso aporte al desarrollo institucional de la República Dominicana”.

Sostiene que, Peralta Romero posee una prolífica trayectoria profesional e intelectual, en la que se destaca su honradez, siendo un referente en el ejercicio del Derecho en la República Dominicana.

El documento señala que Peralta Romero, oriundo de Miches, municipio de El Seibo, constituye un ejemplo para las presentes y futuras generaciones y honra sus raíces seibanas, las cuales proyecta —según cita textual— “con ética, vocación de servicio y con los más altos valores que caracterizan al municipio de El Seibo”.

El pergamino de reconocimiento fue entregado por el alcalde, Leo Francis Zorrilla, junto a Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de La Altagracia. El acto se realizó en el marco de las fiestas patronales de la provincia.

Al recibir el reconocimiento, Antoliano Peralta Romero expresó que lo asume con profunda gratitud y humildad, como un compromiso renovado de continuar sirviendo con integridad al país.

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“Esta distinción me motiva a seguir aportando al fortalecimiento del Estado de derecho y al desarrollo institucional de la República Dominicana”, subrayó. Agregó que la exaltación lo mantendrá siempre presente en sus raíces seibanas y su vocación de servicio.

El reconocimiento tuvo lugar durante una misa oficiada por monseñor Castro Marte, quien resaltó el legado cristiano, patriótico e intelectual de los seibanos. La eucaristía correspondió a la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz, patrona de la provincia de El Seibo. En la ceremonia, en la iglesia Santa Cruz, también se reconoció a Iván Rondón Sánchez, declarado “Hijo Distinguido” de El Seibo. Rondón tiene la particularidad de haber sido primero senador por El Seibo y posteriormente, tras la creación de la provincia de Hato Mayor, senador por esa demarcación. Fue, además, el principal promotor de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social