El Senado de EE.UU. rechaza reabrir el departamento de Seguridad Nacional

Washington.- El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por lo que se mantiene el cierre parcial de la agencia, que comenzó el 14 de febrero y está provocando retrasos importantes en aeropuertos del país.

La votación del viernes, la quinta desde el inicio del cierre, no alcanzó los 60 votos necesarios, quedando en 47 a favor y 37 en contra, con dieciséis senadores que evitaron votar.

El cierre se produjo tras la negativa de los demócratas a aprobar el presupuesto sin cambios en la política migratoria implementada por la Administración Trump, ya que consideran que ciertos operativos afectan derechos fundamentales.

Conflictos por operativos migratorios

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas por las redadas masivas migratorias en Minneapolis fue el detonante para que los demócratas exigieran cambios, incluyendo que los agentes no actúen con el rostro cubierto y que se requieran órdenes judiciales para allanar propiedades privadas.

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Aunque el candidato a nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, suavizó su mensaje sobre política migratoria en las audiencias de confirmación, las negociaciones entre demócratas y republicanos para reabrir el DHS continúan enrrocadas.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, indicó que las conversaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración “aún tienen un largo camino por recorrer” debido a “profundos desacuerdos”.

Efectos en aeropuertos y medidas temporales

Al cumplirse el día 35 del cierre parcial, los efectos son cada vez más visibles en aeropuertos de Estados Unidos, donde muchos agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han dejado de presentarse o renunciado por no recibir salario.

Esto ha generado larguísimas colas en aeropuertos como Atlanta, JFK en Nueva York y Nueva Orleans. Se espera que el Senado vote este sábado para financiar únicamente la TSA, dejando en cierre parcial el resto de las operaciones del DHS.