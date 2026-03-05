El reconocimiento se realizó con motivo de conmemorarse este domingo, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Santo Domingo.-El Senado dominicano reconoció este jueves a 32 mujeres de las 31 provincias y el Distrito Nacional, por su aporte al desarrollo del país en los renglones de educación, salud, cultura, deporte, emprendimiento, servicio comunitario, gestión pública y labor social.

El reconocimiento se realizó con motivo de conmemorarse este domingo, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en un acto encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El legislador aseguró que «un país que honra y respeta a sus mujeres, también honra su conciencia y fortalece su democracia».

“Hoy, el Senado no solo reconoce a mujeres destacadas, también reconoce el corazón mismo de la nación. Que Dios las bendiga a todas”, dijo de los Santos.

Afirmó que con ese reconocimiento, el órgano legislativo reafirma su compromiso con «una sociedad donde el talento femenino tenga igualdad de oportunidades».

Entres las damas distinguidas figuran Aura Luisa Carrasco de Peña ( provincia Barahona); María Mercedes Odilin Morel (Duarte); Emérita Aurora Rincón Mojica (El Seibo); María Reina de los Ángeles Camilo (Espaillat), y Nurys García de Papaterra, de Hato Mayor.

También, María Carolina del Pilar Gómez Grullón (Montecristi); Adalberta Lucía Calcaño Maldonado (Samaná); Ana Altagracia Rodríguez González (Monte Plata); Amatista Míriam Pujols Feliz (San José de Ocoa); Alfonsina de la Rosa Vidal (San Juan), y Juana María Paula de Jesús Sosa, de Juan Sánchez Ramírez.

Además, Jaqueline Núñez Arismendy (Bahoruco); Quisqueya de Oleo Angomás (Elías Piña); Ingrid Maribel Bretón Acosta (La Romana); Vilma Ricardo Santos (Puerto Plata); Sonia Alejandra Perozo Barinas (San Cristóbal); Olga María Noboa Fernández (Santiago de los Caballeros); y Georgina López de Brador, de Santo Domingo.

Otras distinguidas son Yudelka María Rodríguez (Monseñor Nouel); Evangelista Paulino Pérez (Peravia); Chela Dioneiry Carpio Flobil (San Pedro de Macorís); Zoraida Rosanna Castillo Corniel (Santiago Rodríguez), y Seferina Ventura Abreu, de Dajabón.

En el área de labor social recibieron homenaje Sor María Ayala Adames (Distrito Nacional); Nellys M. Heredia Agramonte (Azua); Luz María Santos (María Trinidad Sánchez); Yildalina Noemí Tatem Brache (Hermanas Mirabal), y Euranny Samira Molina Jiménez, de Pedernales, entre otras.

Ricardo de los Santos, junto a las mujeres homenajeadas. Foto/El Nacional.

En representación de las homenajeadas habló la doctora Yanet Elizabeth Cedeño Rijo, de la provincia La Altagracia, quien agradeció al Senado por la distinción

“Ellas trabajan cada día sin descanso. Son emprendedoras, profesionales, comerciantes, educadoras, agricultoras, madres jóvenes soñadoras y adultas sabias, que sostienen el presente y moldean el futuro”, expresó Cedeño Rijo, durante la actividad, realizada en el Salón de la Asamblea Nacional.

El acto se realizó en el marco de la tercera edición del evento, que este año tuvo el eslogan “Huellas de Futuro: Mujeres que Transforman”.

Se realiza para rendir tributo al liderazgo y trayectoria líderes femeninas que han contribuido al desarrollo social y económico de sus respectivas comunidades.

En la actividad también habló la senadora por San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, quien además preside la Comisión Permanente de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado.