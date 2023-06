Alfredo Cristiani,

Expresidente El Salvador (1989-1994).-

Con el tiempo que hace que abandonó el poder podía considerarse fuera del alcance para aclarar alguna irregularidad en su Gobierno. Pero como en su país no perimen los delitos de corrupción se ha iniciado una investigación sobre su supuesto enriquecimiento ilícito mientras desempeñó el cargo. El suyo es otro aviso.

Miguel Ceara Hatton, ministro de Medio Ambiente. Archivo

Miguel Ceara Hatton,

Ministro Medio Ambiente.-

Si el relleno sanitario que sería instalado en La Cuaba, Pedro Brand, no procedía, entonces hizo lo correcto al desestimarlo. Lo que no debió fue esperarse que los vecinos del sector escenificaran caldeadas protestas contra el proyecto para anunciar la decisión. Lo que se interpreta es que cedió a presiones y no a razones.

Astrud Gilberto

Astrud Gilberto,

Cantante Brasil.-

Se convirtió en leyenda del bossa nova y al cantar por primera vez en inglés “La chica de Ipanema”, uno de los temas musicales más internacionales de su país. Su fallecimiento a los 83 años conmueve a una generación que lo recuerda en sus años dorados con canciones que se convirtieron en clásicos.