El tráiler de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ supera las 1,000 millones de visualizaciones

Los Ángeles (EE.UU.).- El tráiler de Sony Pictures de ‘Spider-Man: A Brand New Day‘ superó las 1,000 millones de visualizaciones, de acuerdo con los datos de la empresa de análisis de datos Wavemetrix recogidos este martes por Variety.

El avance actualmente cuenta con 1,100 millones de vistas, consolidándose como el tráiler más visto de la historia, un récord que confirma la enorme popularidad del personaje y la expectativa por la nueva entrega de Marvel Studios.

El adelanto de la película, protagonizada por Tom Holland, había superado previamente el récord del estreno de un tráiler más visto de todos los tiempos, al alcanzar las 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Este fenómeno demuestra la fuerza del marketing digital y la conexión de los fans con el universo cinematográfico de Spider-Man.

Récords superados y cifras históricas

En apenas ocho horas, el nuevo avance pulverizó el récord de ‘Deadpool & Wolverine‘ (2024), que lideraba la tabla con 365 millones de reproducciones. La cifra representa un crecimiento exponencial en comparación con otros estrenos recientes y refuerza la tendencia de los tráilers virales en plataformas digitales.

Con este hito, la cinta también supera la marca que el filme de Marvel estableció tras desbancar a ‘Spider-Man: No Way Home‘ (2021), que ostentaba previamente el título con 355,5 millones de visitas en su primer día.

La proeza refleja el alcance global del universo Marvel y la anticipación por nuevas historias del superhéroe arácnido.

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Reparto y sinopsis de la película

El reparto incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, quienes regresan para dar continuidad a los arcos narrativos anteriores y aportar nuevas dinámicas a la historia.

Según la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de ‘No Way Home‘. Peter «vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos«, enfrentando un conflicto emocional que se combina con las nuevas amenazas que surgen en Nueva York.

El superhéroe continúa luchando contra el crimen a tiempo completo, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia.

Además, un nuevo y extraño patrón de crímenes genera una de las amenazas más poderosas que Peter ha enfrentado jamás, haciendo de esta entrega una de las más esperadas por los fanáticos del universo cinematográfico Marvel.