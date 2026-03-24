El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. / Archivo

Santo Domingo.-La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como la Ley 15-19, con el objetivo de suprimir del sistema electoral las candidaturas independientes.

Con esta aprobación, los diputados convierten en ley la iniciativa, quedando pendiente únicamente su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La normativa fue estudiada por una comisión especial, que rindió al pleno un informe favorable y recomendó su aprobación.

En dicho informe, la comisión sostiene que la eliminación de las candidaturas independientes, por no enmarcarse en el diseño constitucional vigente, contribuye a garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de representación, suplencia y gobernabilidad, evitando distorsiones en el sistema democrático y fortaleciendo el rol estructural de los partidos políticos como vía prevista por el constituyente para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

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Asimismo, argumenta que el diseño constitucional dominicano organiza la participación política a través de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, conforme al artículo 216 de la Constitución, el cual debe interpretarse de manera armónica con otras disposiciones de la Carta Magna.

Otros proyectos aprobados

Los diputados aprobaron además, en primera discusión, el proyecto de ley que designa con el nombre de Boulevard Turístico Rafael de Jesús Perelló la circunvalación de Baní, provincia Peravia, iniciativa presentada por el diputado Willy Sánchez.

Durante la motivación de la pieza, se destacó que Rafael de Jesús Perelló Abreu, hijo distinguido de Baní, fue un empresario visionario, filántropo y promotor cultural, cuyo liderazgo en Industrias Banilejas (Induban), conocida por su marca Café Santo Domingo, contribuyó a la generación de empleos y al desarrollo económico y social del país.

Asimismo, fue aprobado en segunda discusión el proyecto de ley que declara el 19 de noviembre de cada año como “Día del Geriatra”, una propuesta de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza.

De igual forma, los legisladores sancionaron en segunda discusión el proyecto que designa con el nombre de doctor Elpidio Peña Amparo el edificio donde funciona la Dirección Provincial de Salud (DPS), antiguo hospital público de la provincia Monte Plata, iniciativa del diputado Oscar Morel.