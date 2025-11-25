Río de Janeiro.- El británico Elton John y el brasileño Gilberto Gil fueron anunciados este martes como las primeras estrellas confirmadas para la edición del festival Rock in Río de 2026, que contará con siete noches de conciertos entre el 4 y el 13 de septiembre en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

Los dos veteranos cantantes y compositores compartirán el Palco Mundo, el principal escenario del mayor festival musical de Brasil, en la noche del 7 de septiembre, anunciaron los organizadores del Rock in Río en una rueda de prensa.

La organización aclaró que la presentación del músico británico en la capital carioca será la única de Elton John en Brasil en 2026, lo que consolida el carácter exclusivo de la undécima edición del festival en Río de Janeiro.

«Elton John estaba jubilado, pero volvió para unos pocos espectáculos, el único de los cuales en Brasil será el del Rock in Río», afirmó la directora comercial del festival, Anna Deccache.

Sobre el evento

Según Roberto Medina, creador del evento, los cabezas de cartel en otras dos de las siete jornadas también ofrecerán conciertos exclusivos en el país, sin otras paradas en territorio brasileño.

El Rock in Río también anunció que para la edición del próximo año renovará el Palco Mundo, que contará con 104 metros de ancho y 31,5 metros de altura, así como con 2.400 metros cuadrados de pantallas LED, una cifra superior a la empleada en todos los escenarios del festival en 2024.

Entre las novedades también está el regreso del espectáculo aéreo The Flight, con cinco aviones, la presentación de una banda sonora inédita y un homenaje a la bossa nova.

En su más reciente edición en esta ciudad brasileña, en septiembre de 2024, Rock in Río reunió a unas 700.000 personas durante siete noches de conciertos y contó con artistas como Ed Sheeran, Deep Purple, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Travis Scott, Shawn Mendes, Karol G, Katy Perry, Evanescence, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Incubus y Joss Stone.

Desde el primer festival, en 1985, el Rock in Río suma veinticuatro ediciones, diez de las cuales en Río de Janeiro y las demás en Lisboa, Madrid y Las Vegas, a las que han asistido unas trece millones de personas, según datos de los organizadores.