Río San Juan, María Trinidad Sánchez. – El ministro de Turismo, David Collado, dio inicio este sábado a los trabajos de reconstrucción de la plaza de vendedores en Playa Mino, una obra largamente reclamada por la comunidad, con una inversión superior a los RD$33 millones.

La intervención abarca más de 2,600 metros cuadrados e incluye la reconstrucción de aceras, contenes, módulos de servicios, mobiliario urbano, paisajismo, baños, terrazas, cisterna, iluminación, duchas, accesos peatonales y rampas de acceso universal.

David Collado destacò embellecimiento de los frentes marinos

Collado destacó que esta iniciativa forma parte de su plan nacional para la recuperación y embellecimiento de los frentes marinos, con el objetivo de dinamizar las economías locales y fortalecer el desarrollo turístico en zonas costeras.

“Obras como esta mejoran el entorno de la playa y tienen un gran impacto económico para comerciantes y vendedores”, afirmó el funcionario durante el acto de inicio.

El ministro también recordó las múltiples inversiones que el Ministerio de Turismo ha realizado en la provincia María Trinidad Sánchez, especialmente en Río San Juan, un municipio que —según indicó— viene registrando un notable crecimiento en la industria turística.

Al acto asistieron autoridades provinciales y municipales, empresarios del sector turismo y miembros de la comunidad, quienes agradecieron el respaldo del Ministerio de Turismo al desarrollo del municipio.