SANTO DOMINGO.– El Departamento Aeroportuario (DA) informó que actualmente se buscan 500 jóvenes para ocupar vacantes en diversas empresas vinculadas al sector aeronáutico en el país, una oportunidad laboral significativa para quienes desean iniciar o fortalecer su carrera profesional en esta industria.

La oferta fue presentada durante la IV Feria de Empleos del Sector Aeronáutico, donde el DA participó activamente orientando a decenas de jóvenes sobre el rol de la institución y recibiendo sus hojas de vida para las plazas disponibles.

Los puestos ofertados incluyen soporte de líneas aéreas, auxiliar de protocolo, técnico de ingreso, camarero, supervisor técnico aeroportuario, mensajero externo, agente de operaciones y plataformas, auxiliar de almacén, recepcionista y supervisor de terminal ejecutiva.

También se buscan mecánicos de aeronaves, analistas, maleteros, auxiliares de protocolo, pilotos, tripulantes de cabina, técnicos de mantenimiento, analistas de datos, supervisores de aeropuerto, entre otros cargos altamente demandados.

El evento, organizado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se llevó a cabo en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) y contó con la participación de las principales empresas y entidades del sector.

Entre las compañías presentes estuvieron Punta Cana Airport, Arajet, SkyHigh, Ennalas, Fundapec, IASCA, UQV República Dominicana, We Are AVIAM, Pilarte Cargo y Talleres Aeronáuticos del Caribe.

Durante su intervención, Clara Fernández, directora de la ASCA, motivó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad:

“Aprovechen este día. Escuchen, aprendan. Cada conversación puede abrirles puertas. Su futuro empieza con pasos como este”.

Varios jóvenes expresaron su entusiasmo al visitar el stand del DA, donde recibieron orientación, material informativo y detalles sobre los procesos de reclutamiento.

“Tengo muchas expectativas de esta feria; ha sido excelente y debería hacerse con más frecuencia. Deseo poner todos mis conocimientos al servicio del Departamento Aeroportuario”, afirmó el estudiante Beiker Francisco mientras entregaba su currículum.