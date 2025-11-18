Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expuso este martes ante la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana los avances, oportunidades y retos del proyecto estratégico Meta RD 2036, una iniciativa nacional diseñada para duplicar el Producto Interno Bruto real para el año 2036.

Durante su intervención, Paliza señaló el progreso alcanzado en materia salarial en los últimos cinco años, periodo en el cual el salario mínimo promedio aumentó de US$230.8 en agosto de 2020 a US$371.8 en octubre de 2025, equivalente a un alza nominal de 61.1 % y un incremento real cercano al 20 %, aun considerando la inflación.

También recordó que en enero de 2026 se implementará la segunda etapa del acuerdo tripartito más reciente sobre aumento salarial.

“Nunca antes los salarios reales habían avanzado con esta fuerza. Es un logro social que acerca a más dominicanos a mejores oportunidades de vida”, afirmó.

El ministro subrayó igualmente el trabajo estructural realizado por el Gobierno en materia de integridad pública. Indicó que en 2020 la República Dominicana ocupaba la posición 137 en el ranking de Transparencia Internacional y se encontraba entre los países con mayor percepción de corrupción en la región.

“La confianza se traduce en inversión y prueba de ello son los US$4,523 millones de inversión extranjera recibidos en 2024”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, explicó el funcionamiento de los comités sectoriales que integran el componente técnico de Meta RD 2036.

“Este importante proyecto marca el inicio de una nueva etapa para la República Dominicana. Ya no se trata solo de crecer, sino de crecer mejor: con inclusión, sostenibilidad e instituciones fuertes”, expresó.

Relaciones con España

El ministro resaltó la importancia de España como socio estratégico de la República Dominicana, tanto por el volumen de inversión —que alcanzó los US$1,126 millones en 2024— como por la calidad del capital aportado en áreas como turismo, energía, infraestructura y tecnologías emergentes.

“La inversión española no solo dinamiza sectores clave: eleva estándares, impulsa la innovación y aporta visión”, señaló.

Asimismo, destacó que la visión de desarrollo para los próximos años se encuentra alineada con los sectores en los que España ya participa activamente, entre ellos turismo sostenible, energías limpias, infraestructura inteligente, industrias creativas y tecnología.

“La relación bilateral con España vive uno de sus mejores momentos. La confianza es mutua y las oportunidades de crecimiento conjunto son extraordinarias”, subrayó.

En la actividad participaron la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el presidente de la Cámara de Comercio de España, Francisco José Pérez; además de otros representantes de empresas y organizaciones españolas con presencia en el país.