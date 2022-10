En Brasil: Cerrada lucha

El presidente brasileño Jair Bolsonaro no solo sorprendió con su espectacular remontada en la primera vuelta, sino que ha seguido avanzando en la medida que se acerca el balotaje del domingo.

Lula da Silva, que se ha mantenido al frente en la preferencia del electorado, ha visto reducir su ventaja según las últimas encuestas a un 2% frente a un repunte de su contrincante.

En la batalla por ganar las conflictivas elecciones del domingo el expresidente ha logrado el compromiso de los grupos afrobrasileños, mientras el actual mandatario consiguió el apoyo de la numerosa e influyente comunidad evangélica.

La diferencia de dos puntos ha puesto a pensar a los analistas dado que todavía las encuestas registran un 7.6% de indecisos.

Al tiempo que se reduce la brecha crece la incertidumbre sobre la actitud de Bolsonaro en caso de que los resultados no le favorezcan. Si gana no habrá problemas, pero si pierde no se sabe lo que podría ocurrir en Brasil después del mandatario desacreditar de manera reiterada el sistema electrónico para contar los votos.

El panorama se ha puesto que nadie se atreve a vaticinar la victoria de Lula después de superar a Bolsonaro por un 5% en la primera vuelta cuando las encuestas coincidían en otorgarle una diferencia de alrededor de 15 puntos.

Lo que se advierte con toda claridad es que la diferencia entre uno y otro será estrecha y que cualquier cosa puede ocurrir durante el tenso proceso.