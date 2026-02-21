La extitular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y especialista en materia laboral, Nélsida Marmolejos, alertó sobre un alegado fraude sistemático en la gestión de riesgos laborales, que afectan a los afiliados y limitan la protección de los trabajadores en el país.

La experta sostiene que el reglamento de riesgos laborales está plagado de injusticias e iniquidades, con exclusiones de catálogo de enfermedades.

La institución también llamó la atención sobre la administración de los fondos de indemnización y seguro de sobrevivencia, donde las herencias y pensiones de los afiliados fallecidos por accidentes laborales no siempre llegan a sus beneficiarios debido a la dispersión de los seguros y la falta de coordinación entre empleadores, AFP y aseguradoras.

La experta en derecho materia laboral abogó por una revisión profunda de los reglamentos, criterios y comisiones médicas, para garantizar que los trabajadores reciban la protección que les corresponde y que el sistema de riesgos laborales funcione con transparencia, justicia e igualdad.

Precisó que, aunque en República Dominicana existen leyes para proteger a los trabajadores, su aplicación es limitada, lo que genera estigmas sociales que dificultan la búsqueda de ayuda dentro del entorno laboral. Además, los sistemas de protección laboral presentan vacíos importantes, y la cobertura de salud mental ocupacional es casi inexistente en la práctica.

Trastornos mentales

La exfuncionaria explicó que existe un subregistro de trastornos mentales laborales, ya que muchas empresas y departamentos de recursos humanos ignoran el impacto de estos problemas en la producción y en las relaciones laborales, y no llevan un registro adecuado de su magnitud. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que entre un 20 % y un 30 % de las personas presentan algún tipo de trastorno mental, pero la falta de seguimiento impide una respuesta efectiva.

Tras participar como expositora en una jornada de conferencias laboral, de trabajo y salud mental, organizado por la Sociedad Dominicana de Abogadas Laboralistas, Marmolejos, destacó que la pandemia de Covid-19 exacerbó la situación, aumentando significativamente los casos de ansiedad, depresión, estrés, fatiga y problemas de sueño entre los trabajadores.