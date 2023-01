En lucha anticorrupción no bajar la guardia

Los que seguimos con atención el juicio Anti pulpo hasta el caso 5G quedamos aleccionados y esperanzados en que ya este pueblo se hartó de la impunidad…

Los que observamos la valentía de Yeni Berenice, de Wilson Camacho y su equipo de jóvenes juristas que representan al Ministerio Publico dirigidos y apoyados por la procuradora Miriam Germán quedamos extasiados en la esperanza de que este pueblo se merece una mejor justicia.

Ya desde los últimos años no solo marcha verde; participación ciudadana; las luchas populares en defensa del patrimonio nacional y todo un rechazo progresivo a los personeros que llegaron y abusaron del poder inspirados, en principio por el pensamiento luminoso del Profesor Juan Bosch.

¿Cuántas vacunas se dejan de comprar cuando el enriquecimiento ilícito se roba las débiles finanzas del Estado?

Qué pena me da que la representante de la juventud como ministra de la cartera, deba renunciar acusada de múltiples negocios puestos en escena por la valiente y ética dama doña Nuria Piera.

¿En qué está el expediente de los Tucano?

¿Cual es el estatus de las indagatorias del expediente Punta Catalina? ¿y Sum Land?

¿Y César el Abusador?

Tendríamos que triplicar el presupuesto del Ministerio Publico , darle apoyo moral y en seguridad personal para que se sigan profundizando las indagatorias.

Uno de los méritos que hay que reconocerle al Presidente Abinader fue descentralizar en figuras nobles e independientes el aparato de la Procuraduría General de la Republica.

El entusiasmo no debe cegar al Presidente, en su equipo hay muchos personeros e infiltrados, graduados en la vieja escuela del PRD de donde proceden.

El exceso de confianza en determinados colaboradores fue para el expresidente Danilo Medina un verdadero tropiezo.

Los afectos, el agradecimiento no congenian con el poder…

Una señal clara fueron los funcionarios que no aportaron en el plazo requerido sus declaraciones de bienes y que fueron suspendidos de sus cargos.

Ojo avizor don Luis, hay mucha gente acostumbrada durante muchos años a ser proveedores del mayor comprador: el Gobierno.

Una cosa es el agradecimiento a un colaborador económico de campaña y otra es la noción de delito.

La presencia de doña Milagros en Ética es una garantía de seriedad y firmeza. Déjese aconsejar de esa enciclopedia de la honorabilidad.

Al final un consejo que usted no me ha pedido: Después de nuestra madre (ya que perdió a su padre), la dama que mejor nos conoce es nuestra esposa.

Si doña Raquel con su aguda inteligencia le dice en sus diálogos privados: ”Luis eso no te conviene” … escúchela pues la intuición femenina es una virtud.

En tantos años de ejercicio como psiquiatra cuando una madre le dice a su hija: “Ese muchacho no me gusta como pretendiente”…. eso no falla…..

Parece que ha llegado el momento de remenear la mata.

Por: César Mella

cesarm2@codetel.net.do