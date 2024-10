En NYC se inicia recolección de compost

NUEVA YORK.- La recolección de compost se inició este domingo en esta ciudad, según el Departamento de Saneamiento de NYC (DSNY), en una expansión de un exitoso programa que ha estado operando en Queens y Brooklyn durante varios años.

Los dominicanos, al igual que otras etnias, deberán cumplir con la medida que será obligatoria y los infractores podrían enfrentar citaciones a partir de abril de 2025, con multas por primera vez de $25 dólares, y los propietarios de edificios con más de 9 unidades comienzan en $100.

El compost es reciclaje, pero de alimentos y otros materiales orgánicos como residuos de jardín y papel biodegradable, desde pozos de café, masa de pizza hasta alitas de pollo, corazones de manzana, recortes de césped, servilletas sucias y más, se descomponen y se transforman en tierra o fertilizante rico en nutrientes.

No incluye productos de higiene personal, pañales, desechos animales, envoltorios, embalajes que no sean de papel y productos de espuma, todos ellos no compostables.

“Es algo que beneficia a todos, especialmente cuando es más fácil que nunca», dijo la comisionada de Saneamiento, Jessica Tisch, en un comunicado.

Aproximadamente el 44% de los desechos en NYC son materiales orgánicos, lo que significa que la recolección de compost en la acera podría tener un gran impacto en la reducción de la cantidad de desechos que produce la ciudad.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y el material orgánico (incluidos alimentos, desechos de jardín, madera y cartón) representa aproximadamente el 51% de los residuos sólidos municipales en los vertederos.

Los neoyorquinos generan casi 4 millones de toneladas de residuos en sus hogares y otros 4 millones de toneladas en oficinas y empresas cada año, según la Oficina de Justicia Climática y Ambiental del Alcalde.

DSNY dijo que desvió aproximadamente 211 millones de libras de material compostable de los vertederos en 2023, frente a 165 millones en 2022, y la implementación en toda la ciudad de este fin de semana debería aumentar ese número aún más.

La gobernadora de NY, Kathy Hochul, firmó una ley el año pasado para legalizar la reducción orgánica natural de los cadáveres, un proceso también conocido como compostaje humano y que busca transformar los cuerpos en abono orgánico.

NY se convirtió así en el sexto estado del país en legalizar esta práctica, que sus defensores consideran como una alternativa más ecológica a los entierros y las cremaciones. Seattle en Washington fue el primero en aprobar el compostaje humano (2019), seguido de Colorado, Oregón (2021), Vermont y California (2022).

“La cremación usa combustibles fósiles y el entierro ocupa mucho espacio y deja una huella de carbono”, y puede ahorrar hasta una tonelada de carbono, en comparación con una cremación, dice la fundadora de la empresa Recompose.

“Para muchas personas, convertirse en tierra que se puede usar para que crezcan las plantas en un jardín o un árbol es bastante significativo”. El compostaje humano puede ser usado en el propio jardín o patio de la residencia del difunto para abonar plantas y árboles.