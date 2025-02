En San Valentín, enamórate de ti

Gestos románticos como envío de flores, chocolates, tarjetas, y cenas románticas son infaltables en San Valentín, pero esta festividad es mucho más que solo estos símbolos materiales, también es un recordatorio de que el amor no se limita solo al ámbito romántico, se extiende hacia la familia, los amigos, pero en especial hacia uno mismo.

La fecha es un buen momento para expresar el afecto hacia los demás, pero también es especial para decirte que te amas y te valoras, a través del auto conocimiento, cuidado físico, emocional y espiritual, y olvidarte de esa presión social que te dice que el estar solo es no tener pareja, pues como dijo el escritor estadounidense Mark Twain: “La peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo”.

“El amor propio se define como esta preocupación y ocupación por el bienestar individual donde se incluyen elementos de conocimientos, auto-aceptación y validación. Estos elementos están netamente vinculados al Cómo yo me siento, cómo yo soy en mis áreas fuertes, es decir los aspectos o atributos de mi personalidad que se pueden potencializar para generar mayor bienestar, así como mis debilidades o áreas de mi vida que se pueden trabajar para hacerlas más adaptativas. El amor propio incluye también el respeto a mi dignidad como ser humano”, explica la terapeuta Heidy Camilo.

Mañana será Día de San Valentín, por lo que debemos sentirnos felices de tener el privilegio de amarnos, pues como dijo Frida Kahlo: “Enamórate de ti, de la vida y luego de quién tú quieras”.

“Cuando hablamos de San Valentín, es importante recalcar que, aunque es un día que se celebra a nivel mundial, es importante también aprender a celebrar el amor propio. El hecho de que yo no tenga pareja, no significa que deba vivir una vida amargada, porque yo soy una excelente compañía para mí, yo soy, de hecho, mi mejor compañía. Aprender a disfrutar a solas, aprender a ser un ser humano integral, donde yo disfrute tanto estando en pareja de una buena cena, pero que también disfrute de mi propia compañía de una buena cena, hablamos entonces de una adecuada salud emocional, de un adecuado amor propio”, dice la terapeuta de parejas y sexóloga del Centro Vida y Familia.

Asimismo, la especialista agregó que celebrar el amor propio es tan válido, que hacerlo con otras personas. “Muchos critican el hecho de que en San Valentín una persona se mande flores a sí misma, pero es válido, mándese flores usted misma y dígalo: ‘Sí, yo me mandé flores porque soy el amor de mi vida, y celebro en este día del amor y la amistad, porque tengo esa valía como ser humano y me valido’”, destacó.

El amor propio

Para potenciar el amor propio, la autoconfianza y la autocompasión, como elementos vitales de nuestro bienestar, el primer paso es el auto-conocimiento.

“Yo me tengo que sentar conmigo a ver mis luces y sombras, porque muchas personas creen que amor propio es simplemente subirse en unos tacos, cambiarse el color del pelo, darse un outfit de equis cantidad de miles de pesos, pero eso no es amor propio, eso es imagen”, explica Camilo, agregando que además “cuando esa imagen está basada en el ‘echavaineo’, en el que yo quiero ‘tuyir’ a otra persona, y que vea que estoy mejor vestida y mejor producida, eso no es amor propio, eso es exactamente lo contrario. Sin embargo cuando yo me siento en un espejo y comienzo a decir: ‘eres buena en esto, eres buena en aquello, fulana eres una mujer muy inteligente, segura de ti misma. Pero también, eres una mujer envidiosa, eres una mujer sin escrúpulos, tienes que trabajar en el tema de la empatía, o tienes que potencializar el tema de la solidaridad con otras personas’. Eso es un primer paso al amor propio. Después viene el respeto, el respetar mi cuerpo, y hacer las cosas adecuada para él, como una buena alimentación, ejercicio, cuidar mi salud mental, tener conductas de auto-cuidado como es, el alejarme de la gente que solo quiere usarme, aprender a poner límites, marcharme de lugares donde me hacen daño, crear vínculos sanos y fuertes con otras personas, todo eso es un camino hacia el amor propio”.