En República Dominicana, estimaciones médicas indican que más de 300 mil mujeres podrían padecer endometriosis.

Santo Domingo.– Muchas mujeres han escuchado alguna vez que “el dolor menstrual fuerte es normal”. Sin embargo, especialistas advierten que cuando ese dolor se vuelve intenso, recurrente o incapacitante, podría tratarse de endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 190 millones de mujeres en edad reproductiva viven con endometriosis, lo que equivale aproximadamente al 10 % de esta población. En República Dominicana, estimaciones médicas indican que más de 300 mil mujeres podrían padecer esta condición.

A pesar de su frecuencia, la enfermedad sigue siendo poco conocida y muchas veces diagnosticada tarde, en parte porque sus síntomas suelen confundirse con molestias normales del ciclo menstrual.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero comienza a crecer fuera de este órgano, generalmente en la pelvis, los ovarios o las trompas de Falopio.

Puedes leer: ¿Hasta cuándo el abandono? Mercado-hospedaje Yaque sigue en condiciones críticas

Este tejido responde a los cambios hormonales del ciclo menstrual, lo que puede provocar inflamación, dolor y lesiones internas.

Aunque no siempre genera síntomas evidentes, en muchos casos provoca dolor pélvico crónico y puede afectar la fertilidad.

Síntomas que pueden alertar sobre la enfermedad

Los especialistas recomiendan prestar atención a diversos signos que podrían indicar la presencia de endometriosis, entre ellos dolor menstrual intenso que interfiere con las actividades diarias, dolor pélvico persistente, sangrado menstrual abundante o irregular, molestias durante las relaciones sexuales, fatiga frecuente, así como problemas digestivos durante la menstruación.

También advierten que la dificultad para quedar embarazada puede estar asociada a esta condición.

En ese sentido, los médicos insisten en que ningún dolor incapacitante debe considerarse normal, por lo que es importante consultar con un ginecólogo si los síntomas aparecen de forma recurrente.

Mitos que todavía generan confusión

La falta de información ha alimentado varios mitos sobre la endometriosis, que pueden retrasar el diagnóstico.

“El dolor menstrual siempre es normal”

Los especialistas explican que el dolor leve puede ser común, pero cuando impide trabajar, estudiar o realizar actividades diarias debe ser evaluado médicamente.

“Solo afecta a mujeres adultas”

La enfermedad puede aparecer desde la adolescencia, incluso poco después de la primera menstruación.

Puedes leer: En Haití la violencia sigue desplazando a miles de personas mientras RD aumenta deportaciones

“La endometriosis siempre provoca infertilidad”

Aunque puede influir en la fertilidad, muchas mujeres con tratamiento adecuado logran quedar embarazadas.

“No tiene tratamiento”

Aunque no existe una cura definitiva, sí hay opciones médicas que ayudan a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Tratamientos disponibles

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el manejo de la endometriosis depende de los síntomas y de las necesidades de cada paciente.

Entre los tratamientos más utilizados se encuentran: medicamentos para aliviar el dolor, tratamientos hormonales para controlar el crecimiento del tejido, cirugía en casos específicos y seguimiento ginecológico especializado

El objetivo del tratamiento es reducir el dolor, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de la paciente.

Recomendaciones médicas

Los especialistas aconsejan adoptar diversas medidas que pueden ayudar a manejar mejor la endometriosis. Entre ellas destacan la importancia de buscar un diagnóstico temprano, por lo que recomiendan acudir al ginecólogo ante la presencia de síntomas persistentes para recibir una evaluación adecuada. Asimismo, advierten que el dolor menstrual incapacitante no debe considerarse normal y que es necesario investigar su causa para determinar si está asociado a esta enfermedad.

De igual forma, señalan que mantener controles médicos regulares permite dar seguimiento a la evolución del padecimiento y ajustar el tratamiento cuando sea necesario. También resaltan la importancia de cuidar el estilo de vida, mediante una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y descanso adecuado, así como procurar apoyo emocional, ya que el dolor crónico puede afectar la salud mental, por lo que el acompañamiento psicológico o la participación en grupos de apoyo puede resultar beneficioso.

A pesar de que la endometriosis afecta a millones de mujeres, muchas pacientes tardan años en recibir un diagnóstico.

Especialistas coinciden en que informar sobre los síntomas, derribar mitos y promover consultas médicas tempranas es fundamental para mejorar la detección y el tratamiento de esta enfermedad.