San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader supervisó este jueves los avances de la nueva planta Energas 4, que añadirá 130 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional y elevará la capacidad total de la compañía a 430 MW. La obra se encuentra en fase de pruebas y se espera que entre en operación en ciclo combinado en octubre, fortaleciendo la estabilidad del sector energético.

Durante el recorrido, Abinader destacó que esta incorporación será clave para mejorar el abastecimiento de electricidad en todo el país, asegurando un servicio más estable y confiable. El mandatario también informó que el Gobierno continúa supervisando la construcción de otros 600 MW, dentro de la estrategia nacional de expansión de la matriz energética.

El presidente conoció de primera mano el proceso de comisionamiento de la cuarta unidad de generación de Energas, luego del hito del primer gas alcanzado recientemente.

De su lado, Roberto Herrera, presidente y gerente general de Energas, señaló que la planta aportará beneficios económicos, sociales y ambientales. La inversión asciende a RD$13,420 millones, generó más de 600 empleos directos durante su construcción y aportará más de RD$610 millones anuales en impuestos.

Además, se estima que permitirá ahorros superiores a RD$15,250 millones en subsidios al Estado entre 2025 y 2026, que se suman a los RD$55,000 millones ya logrados desde la conversión a gas natural en 2020.

En el ámbito ambiental, Energas 4 evitará la emisión de 200,000 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a sembrar 4.5 millones de árboles o retirar de circulación más de 340,000 vehículos.

La visita del mandatario estuvo acompañada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, así como los miembros del Consejo de Directores: Rolando González Bunster, José Miguel González Cuadra, Osvaldo Oller Villalón y Jean Marcos Troncoso, junto a Juan Rísquez, gerente de planta, y Osvaldo Oller Bolaños, director de Operaciones y Nuevos Negocios.