Julio César Jerez Whisky

Solo la unidad de Danilo

y Leonel mantiene al PLD en el poder

El implacable paso del tiempo nos indica que se aproxima la fecha en que el pueblo dominicano será convocado de nuevo a las urnas, para que libremente decida mediante el voto directo a quien quiere ver al frente de los destinos del país.

Para ese entonces debemos recordar los excelentes gobiernos del entonces presidente Doctor Leonel Fernández, del 1996 al 2000 y luego en 2 periodos consecutivos entre el 2004 y el 2012, cuando fue sustituido por otro candidato del partido de la liberación dominicana Licenciado Danilo Medina.

No olvidemos que en 1996 emergíamos de los gobiernos del líder reformista Doctor Joaquín Balaguer y que la administración del Doctor Fernández fue una auténtica ventana a la libertad y la democracia, y que fue a partir del 16 de agosto de 1996 cuando los dominicanos disfrutamos por primera vez de un régimen de auténtico respecto a los derechos humanos, que continuaron entre el 2004 y el 2012 cuando el país anduvo de la mano del progreso Gracias a las ejecutorias del primer mandatario peledeísta.

La situación ha seguido entre el 2008 y la fecha actual porque al Doctor Fernández lo sustituyo el licenciado Danilo Medina otro hijo auténtico del partido fundado por el profesor Juan Bosch en esta capital en diciembre del 1973.

En todas las consultas que aparecen publicadas en la prensa nacional se destacan las actuaciones del licenciado Medina un hombre que se desvive por defender los mejores intereses del Pueblo Dominicano con pulcritud y probidad ejemplar.

No disponemos de una bola de cristal, para saber quién será el triunfador en mayo del 2020 pero es indudable que el fiel de la balanza se inclinará por el candidato que surja de un acuerdo, libre y respetuoso entre el Licenciado Medina y el doctor Fernández, porque todas las encuestas indican que el pueblo dominicano valora como positivos y ejemplares los mandatos tanto de Fernández como de Medina.

Y el próximo mandatario debe surgir de un acuerdo que logren, en solitario y sin la presencia de asesores o colaboradores, como debe y espera el pueblo Dominicano a que llegarán los dos máximos líderes del PLD, ya que la ciudadanía mayoritariamente no está dispuesta a confiar en candidatos sin experiencia en el manejo de la administración pública, como es el caso del Partido Revolucionario Moderno, y su candidato el Licenciado Luis Abinader.