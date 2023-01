Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Contradicción lo de pasaportes?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan consideran una contradicción que la Dirección General de Pasaportes (DGP) informe que debido al retraso en el suministro de la libreta se estará colocando un sello para extender el plazo de vigencia a un año. Las personas que lo requieran por primera vez, por pérdida o deterioro, se les entregará una libreta nueva (US$170.00), ya que existen suficientes para suplir la demanda. Ver: https://presidencia.gob.do/noticias/direccion-general-de-pasaportes-informa-sobre-cambio-en-la-renovacion-de-la-libreta-de Sin embargo, diiicen los opinólogos que eso es una contradicción porque la empresa “Midas Dominicana, S.A.”, suplidora de libretas al Estado, informa que las nuevas libretas llegarán el 1ro de abril del 2023 (en 4 meses), y notificó a la DGP del cambio. “Midas Dominicana” y sus consorciadas suplen libretas y documentos de seguridad a más de 50 países en el mundo. A RD desde el 2018. Ver: https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/nuevos-pasaportes-llegaran-1-de-abril/ ¡Ah! Un ciudadano en Queens se preguntó: ¿Será que quieren dan un golpe de efecto para la reelección, al anunciar dentro de un año rebajas de algunos dólares al documento y otros?

►Juramentación de paño con pasta PRM-NY: A decir de dirigentes del PRM-NY, pidiendo reservas de sus identidades, la juramentación de la nueva directiva que se llevará a cabo este lunes 23, a las 7:00 PM, en el local del partido, ubicado en el 1880 de la avenida Carter, en El Bronx, será un “paño con pasta”, porque los mismos “problemas profundos” siguen latentes en las tendencias de Neftalí Fuertes y Alejandro Rodríguez (Tontón). Es un problema profundo, como una corriente submarina al estilo la Fosa Milwaukee, el punto más hondo del Océano Atlántico, con 8.605 metros (8 kilómetros) ¡Uff! José Ignacio Paliza, presidente nacional del partido y ministro administrativo de la Presidencia de la RD, vino a NY en el mes de diciembre, y en un acuerdo de aposento, “nada de convención”, se decidió escoger uno de Neftalí y otro de Tontón, así sucesivamente. El vicecónsul Yulֵín Mateo (cachanchán de Neftalí) a la presidencia, y Johanna Miranda -La Beba- esposa de Tontón en la secretaría general. ¿Democracia? Además, de 5 vicepresidentes:John Sánchez, Henry Almonte, Altagracia Soldevilla, Julio Escobar, y Juanita Martínez. Los 5 subsecretarios serán Bienvenido Santana, Mariluz Fermín, Rafael Paulino, Rafaelito Núñez, y Rolando Machado. Juramentará Eddy Olivares, vicepresidente ejecutivo del PRM. Los presidentes de las regiones en NY quedarán intactos. Olivares también juramentará las seccionales de New Jersey, Connecticut, Pensilvania y Rhode Island. Se formó una comisión para recibir en el aeropuerto JFK a Olivares (Miranda-La Beba- Yulín, Antonio Jáquez (hermano del cónsul Eligio) y Erasmo Chalas Tejeda, el secretario de prensa del partido, a quien confirmarán, diiiicen. Pero La Beba y Erasmo no acudieron al aeropuerto porque no hubo transporte para ellos, mientras Yulín y Antonio se fueron en lujosos vehículos. ¡Huumm! ¡Ah! Jáquez aspira dirigir el PRM en la circunscripción 1-USA. ¿Para eso habrá elecciones? -o- ¿escogencia de dedo?, preguntan en Brooklyn. ¡Ay!

►Por considerarlo de interés: Bancos dominicanos invierten más en la ciberseguridad y antilavado = https://eldinero.com.do/217021/bancos-dominicanos-invierten-mas-en-la-ciberseguridad-y-antilavado/

►Picadillos: Segmento sobre temas que están en la palestra pública en NYC: 1- RD es un “oasis” de crecimiento, afirma Abinader = https://eldinero.com.do/218927/republica-dominicana-es-un-oasis-de-crecimiento-afirma-abinader/ 2- Jean Alain a su casa; prisión domiciliaria = https://elnuevodiario.com.do/jean-alain-ya-va-rumbo-a-su-casa-permanecera-en-prision-domiciliaria/ 3- “Mucho pico y pala pero poca tijera” = https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/danilo-esta-gente-son-mucho-pico-y-pala-pero-poca-tijera/ 4- Obispos claman contra “tantos males” = https://elnuevodiario.com.do/obispos-dominicanos-claman-contra-tantos-males-como-la-corrupcion-y-pobreza/ 5- No espiar políticos y perseguir delincuentes = https://montecristi24horas.com/2023/01/21/exjefe-pn-pide-gobierno-no-espie-politicos-y-persiga-delincuentes/ 6- La inflación alimentaria en RD en un 9% durante 2022 = https://eldinero.com.do/218715/la-inflacion-alimentaria-en-republica-dominicana-fue-de-un-9-en-2022/ 7- Critica Abinader se haya declarado “presidente de los empresarios” = https://almomento.net/guido-critica-abinader-se-haya-declarado-presidente-de-los-empresarios/ 8- RD con 3 salario mínimo más bajo países región = https://www.diariolibre.com/economia/empleo/2023/01/13/salario-minimo-de-rd-el-tercero-mas-bajo-de-la-region/2196461 9- Vientos huracanados desde ultramar seguirían golpeando a RD = https://hoy.com.do/desafios-economicos-vientos-huracanados-golpeando-a-rd/ 10- Ministro revela enfrentar Covid-19 costó a RD RD$200 mil millones = https://hoy.com.do/ministro-de-hacienda-revelo-enfrentar-covid-19-costo-al-pais-200-mil-millones-de-pesos/ 11- Remesas sumaron US$9,856.5 millones el año pasado, 5.2% menos que en 2021 = https://eldinero.com.do/218964/remesas-sumaron-us9856-5-millones-el-ano-pasado-5-2-menos-que-en-2021/ 12- Turistas generan en RD US$8,671 millones en 2022 = https://eldinero.com.do/218510/mitur-turistas-generan-us8671-millones-en-divisas-en-2022 13- Sector inmobiliario ofrece alternativa a diáspora en este año https://eldinero.com.do/217997/sector-inmobiliario-ofrece-alternativa-de-inversion-para-diaspora-dominicana-en-este-2023/ 14- SP interviene sector fallecimientos de cólera = https://almomento.net/sp-interviene-el-almirante-tras-muerte-cuatro-personas-por-colera/ 15- Habla el Dr. Fadul de Santiago = https://www.youtube.com/watch?v=8OfbX8oIx3w

►Se preguntan en NY: ¿Cuándo el gobierno dominicano, presidido por el presidente Luis Abinader, hará efectivo su compromiso hecho en septiembre 2021 ante la comunidad dominicana, de instalar una oficina del Banreservas en NY? Ver: Banreservas inaugura nueva oficina en NY. El presidente Abinader encabeza = https://www.youtube.com/watch?v=vVd14hwlzks Pero nada de nada, diiicen los criollos. Sin embargo, el Gobierno dominicano inauguró una oficina la semana pasada en Madrid-España. Alguien recordó a Jennifer López – ¿El Anillo para cuándo?

►Más de lo mismo: Dirigentes del PLD-NY, pidiendo reservas de sus identidades, hablaron con “Entérate NY”, ni quito ni pongo: Demandamos del Comité Central (CC) que para el próximo 19 de febrero está convocando oficialmente para elegir los titulares de las Secretarias de Organización, Asuntos Electorales, TIC, Asuntos Internacionales, Municipales y Dominicanos en el Exterior, que piensen en una nueva organización, en dinamizarla, ponerla en contacto directo con la comunidad, sus dirigentes y militantes, que conozcan quién es quién en sus seccionales, y esperamos que se escoja a un titular para la Secretaria de Dominicanos en el Exterior por cada circunscripción y no uno desde allá, que lamentablemente desempeña dicha función el compañero Alexis Lantigua, miembro del Comité Político (CP), quien viene de vez en cuando y de cuando en vez a las seccionales, para apoyarse de los antiguos dirigentes que han perdido las últimas elecciones. Contrario, si es un compañero de cualquier ciudad de la circunscripción 1-2-o 3, que conoce la comunidad y se le hace fácil trasladarse de una ciudad a otra, para reuniones, contacto o cualquier otra actividad. No podemos seguir con “más de lo mismo” si es que queremos avanzar y dinamizar la organización. “La suerte está echada”, expresión que se utiliza en situaciones que implican un riesgo o que marcan un antes y un después. ¡Ah, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Pedro Tavares, un dominicano oriundo de la capital, con cerca de 40 años residiendo en la Gran Manzana, graduado en la Universidad John Jay (Manhattan) en Administración Pública (clasificada en el Top 30 para dos especializaciones en la Maestría de Políticas Públicas y Administración). Fue maestro en el sistema de educación de NYC por muchos años, además, dirigió un programa para jóvenes cuando salen de las escuelas. También es músico con su propia orquesta “Rumbero Clásico”, con presentaciones socio cultural. Es miembro del Instituto Duartiano, participando de la “Semana Duartiana”. Donde quiera que se presenta o lo presentan se identifica como quisqueyano y poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Pedro, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para hacer un trámite de inmigración en los EUA, usted puede crear una cuenta en línea con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que le permitiría completar su formulario e incluir evidencia, pagar la tarifa de presentación de manera fácil y segura. Asimismo, obtener el estatus actual e historial de su caso. Para crearla, visitar: https://www.uscis.gov/

►Cultura general: El Bugatti Chiron es un automóvil deportivo de dos puertas con motor central diseñado y desarrollado en Alemania y fabricado en Francia. Se mostró por primera vez en el Salón del automóvil de Ginebra el 1 de marzo de 2016, y hasta la fecha solo se han fabricado 500. Su precio está cerca de los tres millones de euros. Transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Se puede acelerar de 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) en 2,4 segundos; de 0 a 200 km/h (0 a 124 mph) en 6,5 segundos; y de 0 a 300 km/h (0 a 186 mph) en 13,6 segundos. En una prueba alcanzó los 400 km/h (249 mph) en 32,6 segundos, y se necesitó 9,4 segundos para frenarlo. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 420 km / h (261 mph). El consumo de combustible mixto es de 22,5 l/100 km (12,55 mpg -imp; 10,45 mpg -US). Sustituir el motor de un Bugatti Chiron cuesta 791,174 euros; la transmisión 170,908 euros; discos de freno delanteros 16,922 euros y los discos de freno traseros 16,922 euros.

►Dólar y euro hasta este domingo 22: Compra del dólar 55.64 y venta 56.86; Compra euro 59.48 y venta 62.00

►Combustibles: Del 21 al 27 de enero se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

