►¿Más líos en Desfile Dominicano NY?: El runrún en el Alto Manhattan es sobre el “Desfile Dominicano” que dirige María Khoury, al estilo Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania, Josip Broz Tito en Yugoslavia, Idi Amín en Uganda, Stalin en Rusia y Trujillo en RD. El mismo parece una logia y para nada rinde cuentas a la comunidad, siendo una organización sin fines de lucro 501 (c) 3, comentan. Diiicen que ella quizo imponer a la puertorriqueña Isha Bravo, habiendo tantos criollos valiosos en El Bronx, para recibir el premio dominicano durante el evento de este día 22 por parte del presidente del condado, ella luego renunció porque no quería un escándalo como le hicieron al ex gobernador de NY, el afroamericano David Paterson, al ser incluido.Ver: https://elsoldesantiago.com/organizaciones-y-partidos-exigen-sacar-a-ex-gobernador-de-ny-de-la-directiva-del-desfile-dominicano/ Este año se repartieron 200 mil dólares en becas. ¿Entre familiares y allegados como el año pasado?, ¿que hay hijos cobrando?, preguntan los criollos. Recuerdan también que el pasado año, “atento a ella”, impuso al canciller de Educación de NYC, el mexicano Richard A. Carranza, con apenas 5 meses de haber llegado a la urbe, la banda del “Desfile” como reconocimiento de sus aportes a los dominicanos. ¡Uff! El Instituto Duartiano llamó a boicotear el desfile de 2018 porque se confabuló con el Alcalde De Blasio en autorizar a desfilar a un grupo prohaitiano. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=QwmgNjQu0b4. Anteriormente Khoury lo había negado en la TV. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=S2ve6aGgEHw. Para poder desfilar hay que tener permiso. Luego la comunidad pidió su renuncia. Ver: https://elnuevodiario.com.do/apoyan-renuncia-maria-khury-del-desfile-y-condenan-participacion-haitiana/. Ella ha dicho que tiene su sustituto(a) para presidir el Desfile. Se está formando un comité para pedirle a los funcionarios electos tomar cartas en el asunto.

►Llevar conferencia fuera del consulado: Dominicanos, unos 200, que asistieron a la conferencia “El Impacto Socio-Económico de las Visitas Sorpresa del Gobierno Dominicano”, ofrecida la pasada semana en el consulado, consideran que debería llevarse a las diferentes ciudades donde haya una significativa presencia de criollos. Hay un libro, que será entregado al público en la sede, que contiene detalles de los beneficios de dichas visitas a más de 800 asociaciones que agrupan más de 100 mil miembros, creando más de 200 mil empleos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/destacan-en-ny-beneficios-visitas-sorpresas-presidente-medina-en-rd/ ¡Ah! Como periodista cubríamos el evento y el presidente del PLD y jefe de la misión RD-ONU, Frank Cortorreal, requirió públicamente que le saludara, accediendo nosotros gustosamente, ¿Cómo estás Ramón, el rebelde?, Bien le respondí, pero no mejor que yo, ripostó. Ante lo dicho varios criollos presentes manifestaron: “Está mejor que tú económicamente, pero tú estás mejor que él ante la comunidad”. La peledeísta Miguelina Echavarría nos tomó una foto, con intención aviesa, que inmediatamente subió a Facebook. Recibí varios cuestionamientos sobre la misma. Soy amigo de todos en todos los partidos, respondo. Cortorreal estaba acompañado de un séquito, siendo el más criticado Germán de León, embajador alterno en la ONU, el mismo que tuvo problema una vez en Obras Públicas, que camina como en el aire, y mira a los demás por encima del hombre, diiicen.

►Cuchicheo entre dominicanos NY: Se escucha entre dominicanos en NY que los partidos políticos, activistas comunitarios y profesionales, hablan diariamente solo de Danilo, Leonel, reelección y Constitución. Se pasan todo el día con esos 4 temas, sin importarles la suerte de los criollos que residen en la urbe con relación al sistema de vivienda que tanto les afecta. El próximo día 15 de junio se conocerán nuevas leyes en Albany que beneficiarán o no a más de 2.5 millones de neoyorkinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos. Las leyes actuales están destrozando a nuestra comunidad, ya que permiten a los caseros hacer lo que quieran y están amparados con figuras como la renta preferencial, el bono de vacancia y los desalojos, por lo que necesitamos que se aprueben los cambios inmediatamente, diiicen. A los llamados “representantes de la comunidad” no se les ha visto marchar, protestar, declarar a favor de sus connacionales, recordando presionar para que se aprueben iniciativas que protegerían más a los inquilinos, co-men-tan.

►Un dominicano por los altos: El afamado médico Rafael Lantigua es un dominicano, con décadas en NY ejerciendo la medicina, que está elevando la bandera tricolor por la estratosfera. Ha recibido múltiples reconocimientos de decenas de sectores quisqueyanos en el exterior y la RD, entre ellos, el más importante, “Premio Internacional al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta”, en su primera versión, en el Teatro Nacional-RD, entregado por el canciller y la primera dama del país. El más reciente fue la semana pasada en la RD por el Instituto de Estudios Antillanistas “General Gregorio Luperón”, entregándole su máximo reconocimiento por sus aportes a la medicina y a las clases minoritarias en EE.UU. También lo recibió el doctor Marcos Charles.

►Lantigua: Primer latino nombrado: Donde la dominicanidad sube al firmamento es con la reciente designación del doctor Lantigua, como el primer latino vice decano de la escuela de medicina de la prestigiosa y mundialmente reconocida Universidad de Columbia en NY. Asimismo será la primera persona en dirigir la nueva Oficina de Programas de Servicio a la Comunidad de VP&S, para programas clínicos y de investigación en el norte de Manhattan, (Harlem, Washington Heights, Inwood y partes de El Bronx), según pública el periódico de la escuela de medicina en Google. Estos programas pertenecen al Centro Irving Medical Center (CUIMC), del alto centro docente, y cuentan con más de 1,800 médicos en toda el área metropolitana. La Columbia, hogar de cuatro colegios profesionales y escuelas que brindan un liderazgo mundial en investigación científica, educación médica y atención al paciente, tomó en consideración que el galeno criollo mantiene su interés clínico y de investigación para promover la salud de las diversas comunidades y mejorar el acceso al cuidado de la creciente población. Bajo este nuevo departamento estarán los servicios de salud comunitaria de la escuela de salud pública, el colegio de odontología, y la escuela de enfermería de Columbia. Honor a quien honor merece.

►Ramona Abreu regresaría a RD: La vicecónsul Ramona Abreu, mano derecha del ministro de Cultura, Eduardo Selman, quien salió rápidamente de la RD hacia NY, después de ser señalada durante una investigación periodística de Nuria Piera de tener varios cargos privilegiados, al igual que su esposo e hijos, sin aparecer en las 3 nomina$ no transparentadas de esa institución gubernamental, tenía previsto regresar a Quisqueya este domingo para reasumir sus funciones en Cultura como si nada, según una fuente. Abreu estuvo dos semanas en la sede consular laborando en el departamento de pasaportes como vicecónsul, cargo que Selman le solicitó al presidente Medina un permiso para llevársela y el mandatario se lo concedió, con disfrute de sueldo. Diiicen en NY que esa familia devenga más de un millón de pesos mensuales (sueldos, gastos representación, viático, gasolina, vehículos, choferes, y dieta). La hija, como asistente del despacho de su madre, gana solo de sueldo RD$180 mil mensual. ¡Uff! ¡Ah! Muchos “compañeritos” en NY están “que botan chispas” por eso, ya que ellos están “halando aire” desde hace tiempo. La prensa publica: “Gobierno dominicano calla ante graves denuncias de la periodista.” Ver: https://almomento.net/gobierno-dominicano-calla-ante-graves-denuncias-de-la-periodista-nuria-piera/. En el Alto Manhattan un “chusco” expresó: “Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”, otro contestó: “Servir al partido para servir al pueblo”, un tercero sostuvo 2020-2024 ¿Y quién no?, concluyendo el último con un “Fiesta y mañana gallo”.

►Ni con uno ni otro: El presidente de la base de taxi High Class, Antonio Cabrera (Tuly) está en la comunidad como la arepa (fuego por arriba y abajo), porque les ha jurado lealtad a Ramfis Trujillo y al Danilo Medina para su reelección, y se mantiene jugando a las dos cabezas. Seguidores de Ramfis en la urbe comentan que es un traicionero, y como posee dos pies, dos manos, dos ojos, dos orificios nasales, también tiene dos caras. Una fuente expresó que entregó, de manera gratuita el pasado sábado, 100 boletos para que personas asistieran al show artístico con Ramfis, en el Lehman College. Mientras que ciertos “peledeses”, seguidores del mandatario, sostienen que debe definirse. Quienes le conocen apuestan a que se irá con Medina, y ya algunos sostienen que le bajará línea a los choferes de la base para que les hablen a los pasajeros sobre el bienestar que sería reelegir a Medina nuevamente (2020-2024), pero eso quedaría a opción del chofer. ¡Huumm!

►¿Camisa de fuerza al pueblo?: Las celebraciones de actos masivos en apoyo a la “Gestión del presidente Danilo Medina” ¿no a la reelección? este domingo en el Palacio de los Deportes, Distrito Nacional, en NY, San Juan de la Maguana, Barahona, Espaillat, Valverde, Peravia, Pedernales, San Cristóbal, Santiago, Azua, Dajabón, Bahoruco, La Romana, Dajabón, Elías Piña, Hayo Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Hermanas Mirabal, con la participación de personas de confianza del mandatario, se demuestra una vez más que su repostulación está montada, que el danilismo continúa demostrando que tiene el control a lo interno del PLD y goza de altos niveles de aceptación en el pueblo, dice un documento enviado a “Entérate NY” por varios “compañeros”. Eso es en respuesta al senador Bod Menéndez, que quiere ponerle una camisa de fuerza al pueblo, diiicen.

►Un valor dominicano en NY: El reservado, sencillo y profesional joven Abel Santana, se desempeña como encargado de Aduanas en NY (212-768-2480, ext. 1042) y solo hay que acudir a su despacho, ubicado en el consulado dominicano, para quedar convencido de su empeño en clarificarle a los criollos de la Gran Manzana, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, entre otros estados) cuando acuden a su oficina en busca de información para enviar un carro, mudanza, irse de retirada, estimados de pagos de impuestos por tal o cual cosa. Muchos dirían para eso le pagan, pero cuando su labor termina, los contribuyentes lo llaman a todas horas de la tarde y noche a su celular, y él responde gustosamente, sin ninguna obligación laboral. De 10 contribuyentes que acuden a su despacho, 9 hablan positivamente de Santana. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Abel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: En todas las ciudades de EE.UU y sus respectivos vecindarios las personas pueden marcar desde su celular el 211 para encontrar informaciones necesarias del gobierno sobre emergencias, tragedias, trata de personas, crisis, alimentos, salud, vivienda, trabajos y para veteranos. Para más información visitar www.211.org

►Cultura General: La primavera es la estación del año que se caracteriza porque todo renace y florece, pero llegan una serie de enfermedades comunes que nos pueden afectar, entre ellas “úlceras” porque aumenta el metabolismo del cuerpo provocando mayores niveles de ácidos gástricos; “conjuntivitis” debido a la proliferación de los agentes alergénicos como el polvo, los ácaros y el polen; “varicela” por la proliferación del virus varicela zoster; “asma” por dispararse el efecto de los principales agentes de los ataques asmáticos; e “infecciones gastrointestinales bacterianas” debido al aumento de la humedad y temperatura, que genera un ambiente propicio para la propagación de bacterias.

►Turismo en RD: Al visitar San Fco. de Macorís acuda a “La Reserva Científica Loma Quinta Espuela” (809-588-4156), (943 de altura), (70km2) que alberga la selva virgen de las laderas de la Cordillera Septentrional, con fauna y flora variadas, y unos 60 acuíferos.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.16 y venta 50.57 ►Compra euro 55.66 pesos y venta 59.08 ►Galón de gasolina Premium 238.30 y regular 224.10 ►Gasoil Premium 196.80 y regular 183.60 ►Kerosene 171.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 101.30 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Pusilánime = Con poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros, dificultades o soportar desgracias.

►Cita histórica: Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular las virtudes que no tiene, y desdeñar el cultivo de las que posee. (Marguerite Yourcenar, escritora francesa).

►Refrán y significado: Poderosos caballero es don dinero = Con dinero se puede conseguir casi todo.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660