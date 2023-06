Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Abinader estará menos de 24 horas en NY: El presidente Luis Abinader vendrá al Desfile Nacional Dominicano el próximo domingo 13 de agosto, confirmó una fuente. Vendrá a NY el sábado 12 en la noche, participará en el evento al mediodía del domingo por una 4 horas y desde ahí mismo retorna al aeropuerto JFK para estar en la noche en RD. Menos de 24 horas en NY, diiicen. Desde ya un sinnúmero de “compañeros” cabildean a dos manos para ir en la carroza, pero se quedarán como “perico en la estaca”, porque los únicos que acompañarán al mandatario serán el cónsul Eligio Jáquez, el congresista Adriano Espaillat, y dos personalidades más. ¡Wepa! A caminar y sudar “compañeros”. ¡Ah! la misma fuente precisó que los directivos del “Desfile” insisten en que el mandatario participe en la Cena-Gala que se hará en el “Greentree Country Club” a $537.13 dólares por cubierto, el viernes 11, pero también se quedará “oliendo donde guisan” porque no asistirá, diiice la enterada fuente.

►Polanco responde al PRM: El presidente federal del Partido Demócrata Institucional (PDI) en USA y Canadá, coordinador general del Bloque de Partidos Opositores en el Exterior y candidato a diputado para el 2024 por la Circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, afirma que “sólo Dios y la comunidad impedirán su triunfo”. Polanco habló luego que en la prensa nacional se publicara que el partido de gobierno invertirá los recursos económicos y personal necesario para que los actuales diputados del PRM en dicha Circunscripción (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó) sean reelectos y “tratar” de que ganen, y de esa forma “tratar” de tumbarle su discurso del fraude que denunciara le hicieron en las elecciones congresuales pasadas para despojarlo de su diputación ganada. Ver declaración completa = https://costaverdedr.com/yomare-polanco-solo-dios-y-la-comunidad-impediran-mi-triunfo-como-diputado-en-el-2024/

►Buscan reelección: De los 51 concejales en NYC, los 6 demócratas de origen dominicanos (Pierina Sánchez, Christopher Marte, Oswald Félix, Carmen de la Rosa, Shaun Abreu, y Amanda Farías) buscan la reelección en las primarias de este martes 27. El también dominicano Alix Pérez es candidato a la posición por el Distrito 10, enfrentando a De la Rosa. También se elegirán Fiscales de El Bronx, Queens y Staten Island. Asimismo, Jueces del Tribunal Civil, delegados a la Convención Judicial, y Posiciones de partido. Quienes resulten ganadores, el partido los presentará como candidatos de manera oficial en las elecciones generales a celebrarse el 7 de noviembre. Según la Junta de Elecciones, hay 5 millones 225,185 votantes registrados en la Gran Manzana. 4 millones 592,628 activos; de ellos, 3,101,902 son demócratas, 464,125 republicanos y más de 1 millón en otras organizaciones. En Brooklyn hay 1,430,195 activos. En Queens 1,195,138. En Manhattan 943,271. En El Bronx 720,664 y en Staten Island 303,380 votantes activos. Confirmar si está registrado para votar. Ver = https://www.nycvotersearch.com/ Junta de Elecciones = 866-868-3692

►Reuniría RD$1.5 millones por inscripción diputados: El PRM reuniría más de un millón 500 mil pesos dominicanos (US$28 mil) por inscribir solo los precandidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA. Tendrán que pagar RD$100 mil cada uno (Cirilo Moronta, Servia Iris Familia, Kenia Bidó, Norberto Rodríguez, German Ramírez Jr., Daniel Jáquez, Roberto Rojas, Rafael Mota Paulino, Amiris Pérez, Modesto Romero, Pedro Julio Peña, Raffy Ley, Dionis Alcántara, Pezzotti Laura Torres, German Martínez, Bernardo González y Elvin Tineo, entre otros). Diiicen que habrá muchos “patos al agua” para pagar esa cantidad. ¡Uff! Las otras cuotas son: $1 millón a los precandidatos presidenciales; $150 mil para los senadores; $100 mil para los demás aspirantes a diputados y alcaldes de municipios de más de 100 mil habitantes. Los postulantes a alcaldes de municipios con población entre 25 y 100 mil habitantes pagarán $50 mil, y los de municipios con menos de 25 mil habitantes pagarán $25 mil. Para una regiduría entre $15, $20 o $25 mil. Para una Junta de Distrito Municipales entre $15, $20 y 40 mil. Para vocales de “Juntas” entre $5, 10 y 15 mil. Antes de cualquiera de ellos ganar la posición están llamados a demostrar la “probidad y su compromiso de defender los mejores intereses del pueblo”, vociferó un ciudadano en Queens. ¡Huumm! Guido Gómez crítica que se tenga que pagar dinero para inscribir candidaturas en el PRM = https://elpregonerord.com/guido-gomez-critica-que-se-tenga-que-pagar-dinero-para-inscribir-candidaturas-en-el-prm/

►Confidencias del PLD-NY: Fuentes a lo interno del PLD en NY informaron a esta columna lo siguiente: A más de un mes del precandidato a diputado del PLD por la Circunscripción 1-USA, Francisco Fernández, haber realizado un tour en barco por el río Hudson se sigue hablando en el Alto Manhattan de que “pareció un entierro de gente pobre”. Fernández explicó que “la efervescencia y entusiasmo que reinó en la actividad es un preámbulo del triunfo rotundo de Abel Martínez en NY”. El barco estuvo vacío, vacío, informó la fuente. Ver: https://almomento.net/ny-pld-y-voordinacion-campana-abel24-realizan-fiesta-en-barco/ No hay una sola foto que demuestre la asistencia masiva. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: Eso le pasa a Francisco, eterno aspirante a diputado, que sin ser economista es más que un economista economizando. ¡Ay! También, “un grupo de “peledeces” se ubicó en la calle 181 con la avenida Saint Nicholas, vociferando, y luego declaran que estaban realizando “un puerta a puerta”. ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiicen. Prueba = https://almomento.net/ny-coordinacion-campana-abel-martinez-2024-realiza-puerta-a-puerta/

►Confidencias del PRM-NY: Fuentes del partido: Una comisión electoral desde RD (Deligne Ascención y Dionisio Cruz) visitó recientemente la seccional-NY ordenando que hay que organizar el partido y que las inscripciones de los aspirantes a diputados cierran este día 28. Las primarias serán cerradas en el exterior. Algunos querían que se reorganizaran los condados, principalmente El Bronx para poner a Isaura Nivar, vicecónsul y esposa del ex presidente de la seccional, Neftalí Fuerte, pero la situación fue intocable. Todos los condados se quedan igual. Hubo una reunión con dicha comisión a puerta cerrada entre Neftalí, Alejandro Rodríguez (Tontón) y John Sánchez, secretario general, y eso fue lo que se determinó. ¡Ah! La fiesta que hizo el partido, en el sótano de la Iglesia Santa Rosa de Lima (calle 165 y la avenida Saint Nicholas) cuyos fondos serían para remodelar el partido, eso como que se ha quedado en el aire, diiicen. A US$20.00 la entrada, asistiendo unos 200 “compañeros” y con la venta de Whisky etiqueta negra a US$100.00, cerveza, vinos, Champagnes, soda, agua mineral, etc. la actividad se dio buena (entre US$12 y 15 mil) a pesar del intento de boicot de parte de Neftalí, se alegó. El presidente del partido, Yulín Mateo, no ha dado a conocer todavía los nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva, ni por escrito ni verbal. ¡Uff! Diiicen que Mateo y Fuerte están de a balazos, porque el primero no se ha dejado “narigonear”. ¡Ah! que el PRM trajo varios vehículos “full” de “compañeritos” desde Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut para garantizar el lleno del salón donde el director general de Presupuesto, José Rijo, ofreció este domingo la conferencia “Economía del Cambio” y juramentó el movimiento “Suma 4 con Luis 2024” en uno de los salones del “Grand Slam Banquet Hall, en Broadway con la calle 145. ¡Bueeeno!

►Siguen las pensiones en NY: El presidente Luis Abinader pensionó en junio 2022 a periodistas y locutores en NYC con RD$35 mil a cada uno, entre ellos: Manuel Ruíz, Darío Abreu, Ambiórix Hernández, José Alduey Sierra, Fernando De León, Freddy P. Galarza, Manuel Soto Santana, Luis Jiménez, Ysela Santos, Rafael Gómez, Tomás Sosa, Gladys Sánchez y Marino Chalas Tejeda. La semana pasada, el mandatario (decreto 256-23) pensionó 98, entre locutores y periodistas; 5 de ellos pertenecen a NYC (Dionisio Nova #22; Jimmy Flores #33; Lissette Montolío #65; Rafael Osoria #76; y Ramón A. Morel #84).

Ver: https://hoy.com.do/poder-ejecutivo-pensiona-98-locutores-y-reajusta-pension-a-10-aqui-la-lista/ ¡Ah! El reconocido empresario Franklyn Núñez (Lino Press), que se mantiene haciéndoles diferentes trabajos a los hombres de la prensa en la Gran Manzana, ha servido, en la mayoría de los casos, como enlace. ¡Buena suerte! Y vueltas al globo: Un ciudadano en el Alto Manhattan está cantando: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=37s Otro contestó “Aaaamén”.

►Un valor dominicano en NY: Geydi Guerrero, joven dominicana residente en NYC, especialista en medicina estética y coach de bienestar y salud, fue reconocida con el premio “Power Women of The Bronx 2023”, en el exclusivo lugar Maestro’s Catering en El Bronx. Fue seleccionada por el periódico Bronx Times y Schneps Media junto a otras mujeres, entre ellas: la fiscal de El Bronx, Darcel Clark; la presidenta del mismo condado, Vanessa Gibson; Erica Bukowiecki, presidenta de la Asociación de Donaciones de Mujeres Policías; y Jeanette Meléndez, vicepresidenta del centro de salud Urban Health Plan, por impactar de manera positiva en la comunidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Geydi, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Este lunes 19 es festivo en territorio estadounidense por conmemorar la emancipación de las personas esclavizadas en los EE. UU. y así educar sobre la historia de la comunidad afrodescendiente en la nación. La festividad se celebró por primera vez en Texas en 1865, después de la Guerra Civil, los esclavos fueron declarados libres según los términos de la Proclamación de Emancipación de 1862. En 15 días tendremos otro día de fiesta “4 de julio”. Este día marca la firma de la Declaración de Independencia de USA en 1776 del Imperio británico.

►Servicio comunitario: Si eres estafado en USA, la Comisión Federal de Comercio (FTC) tiene información sobre los pasos que debes seguir si le hackearon el teléfono o computadora, si dio información personal a un estafador. Más información = www.consumidor.ftc.gov

►Dólar y euro hasta este domingo 18: Compra del dólar 54.27 y venta 55.43; Compra euro 57.069 y venta 61.94

►Combustibles: Del 17 al 23 de junio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $237.10 y el Regular a $220.60. Gas licuado a $134.10 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com