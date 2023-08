Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Confirma llegada Abinader a NYC esta semana: El cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez, confirmó que el presidente Luis Abinader vendrá a NYC a participar del Desfile Dominicano de Manhattan, este domingo 13 a partir del mediodía en la avenida Sexta en Manhattan y lo acompañarán la gobernadora Kathy Hochul; el alcalde Erick Adams; el congresista Adriano Espaillat; el mismo cónsul, y el doctor Rafael Lantigua, entre otras personalidades, y que anteriormente el mandatario participará en la “Cena Gala” de la entidad (día 11), y del desayuno que todos los años ofrece el congresista Adriano Espaillat antes de iniciar dicho “Desfile”. Jáquez afirmó que Abinader no viene a NY por ser un año preelectoral, sino porque tiene presente la comunidad. Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dw75hso-9Rs El diplomático tiene cerca de una semana en RD, al parecer dando los toques finales a la llegada del mandatario a NYC. El pasado viernes llegó la primera avanzada y este lunes la segunda. El presidente llegará este viernes. ¡Ah! Abinader también reconocerá el sábado a varios dominicanos en el Alto Manhattan por sus valiosos aportes a favor de la comunidad.

►Abinader volverá a NY en septiembre: El presidente Abinader volverá a la Gran Manzana en septiembre para participar en la Asamblea de la ONU, y ahí aprovechará para asistir al “gran encuentro gratis” que está preparando el PRM-NY en el Armory, el mismo lugar que el pasado mes el ex presidente Leonel Fernández hiciera un encuentro con cerca de 4 mil personas a US$100.00 la entrada. Diiicen los “compañeritos” que con Abinader llevarán más gentes que “El León”, y a unísono vociferarán “vuelve y vuelve”. Observadores criollos en El Bronx sostienen que “los leoncitos” no se descuidan con “El León” en buscar nuevos adeptos y US$ para su campaña, poniendo de ejemplo “Los 300 con Leonel” (Los multiplicadores en NY) que dirige Geraldo Rosario, que tienen casi, casi lista la tradicional cena a Fernández, para el próximo 21 de septiembre a US$500.00 p/p y se espera la asistencia de empresarios, profesionales y comunitarios como en años anteriores.

►Tranque en el PRM-NY: El “Lease” (contrato) del local del PRM-NY, ubicado en el segundo piso del edificio 1880 de la avenida Carter, con la avenida Tremont, en El Bronx, está vencido y está a nombre de Neftalí Fuertes, Luis Emilio Ducasse, ambos ex presidentes de la seccional, y de José Mora, quien se fue de retirada a RD. Una prestante y bien informada dama perremeísta, pidiendo reserva de su identidad, nos informó que las nuevas autoridades del partido en NY, llámense Yulín Mateo (presidente) y John Sánchez (secretario general) fueron donde el “Landlord” (propietario del inmueble) a renovarlo, pero este se negó y les dijo “el contrato está a nombre de otras personas y son ellos que tienen que autorizarlo”. El arrendador llamó a los que tienen el contrato firmado; se presentó Neftalí, quien se negó a traspasar la autorización, expresando que tiene que volver hacerse a su nombre o nada, “mejor que desalojen el partido”, ha expresado, “porque las nuevas autoridades me han tratado mal”. Diiicen que entre él y Yulín de momento la sangre llega al río. Pero Yulin y Sánchez insisten en que tienen que ser ellos los nuevos firmantes. El juego está trancado, y el consulado es que paga el alquiler US$2,905,97 y de luz US$702.00. Ahora el local pagaría sobre los US$5,000, diiicen. ¡Ah! Un sabiólogo y todológo sostiene que Yulín no puede figurar contrato, porque no es residente de USA, al entregar la residencia para asumir la función de vicecónsul, con la esperanza de que en algún momento lo nombrarían cónsul ¿? En tiempo atrás, en 2019, el partido casi, casi lo desalojan por falta de pago. Ver: https://elnuevodiario.com.do/clausuran-local-del-prm-en-el-bronx-por-falta-de-pago-deben-un-ano-de-renta/ En el 2020 también. Ver: https://almomento.net/por-falta-de-pago-prm-podria-ser-desalojado-de-su-local-en-el-bronx/ Todos en el partido esperan la llegada del presidente Abinader este viernes para que instruya a nombre de quien se firmará nuevamente dicho contrato. Vamos a ver quién le tumba el pulso a quien. Alguien en el Alto Manhattan vociferó “como dijera el inmortal narrador de beisbol Buck Canel: “No se vayan que esto se pone bueno”.

►Solo 100 tickets para cada partido: Una fuente nos informó que la presidenta del Desfile Dominicano de Manhattan, Cristina Contreras, ha dicho que en el “Desfile” del próximo domingo no va a permitir que lo politicen, y solo entregará 100 tickets de entrada a cada partido político. Diiicen que por eso ha tenido algunos impases con dirigentes del PRM-NY porque ellos quieren 875 entradas para acompañar al presidente Luis Abinader en el evento, diiice la fuente. Observadores políticos y financistas quisqueyanos en el Alto Manhattan calculan que por el mandatario (el primero que lo hace) participar en dicho “Desfile”, entre el gobierno y los “perremeeces” en USA gastarán cerca de un millón de dólares. Veamos, desglosan: Los vuelos, las 3 calientes, meriendas y antojos; hoteles, transporte, gastos en la Cena-Gala, entre otros, del mandatario, sus invitados y la amplia seguridad que lo acompaña (un montón) por 4 días. Unos 20 de la avanzada-seguridad ya se encuentran en NYC. Asimismo, los gastos que harán (dirán que ninguno) los consulados de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston y Miami, entre otras sedes de las 10 existentes en EUA, serán cuantiosas porque el 50 % de los gastos (viajes en avión y en vehículos, incluyen pasaje, gasolina, comida, estadía en hoteles y otros quedándose en casa de familiares y amigos por varios días, especificó otra fuente perremeísta en NY, y eso no es cuestión de “ñeñeñé” es cuestión de papeleta$$$ diiicen otros = escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=rgaz7_RlSC0 Un ciudadano en Broadway vociferó “esos gastos solo por visitar su comunidad y escuchar “vuelve y vuelve”. ¡Uff! Otro contestó, y para cantar subliminalmente = Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=37s Una señora que pasaba próximo, atinó decir = Aaaaaamén

►Como un niño malcriado por un juguete: Seguidores y simpatizantes del PLD en el Alto Manhattan, nos envían un documento condenando la posición del diputado, aspirante a senador por el DN y miembro del Comité Político (CP), Gustavo Sánchez, al escribir en su cuenta de Twitter “parece que este territorio es un terreno baldío o que los que estamos acá estamos pinta’o en la pared, somos unos inútiles que tenemos que traer refuerzo del campo”. Escribió esto después que se diera a conocer que el “senador del PLD y vocero en la Cámara Alta, Iván Lorenzo, favorito en Comité Político (CP) como el candidato a senador por el DN”. Lorenzo, legislador por Elías Piña, distante a 256 km. de la capital, ha sido catalogado por sectores de la RD como el senador más productivo en leyes del país, defensor del interés nacional, litigante y uno de los más versados en el hemiciclo. Recuerdan en el documento que los jefes políticos del diputado Sánchez son del campo: Danilo Medina, presidente del PLD, es de Arroyo Cano-San Juan; y el secretario general, Charles Mariotti, del sur profundo, Las Matas de Farfán. ¡Ah! A Salvador Jorge Blanco lo trajeron del campo (Santiago) como candidato a senador por el DN y ganó. Para recordar triunfos, diiicen los criollos en los “nuevayores”, entre los últimos presidentes de campos en RD: Joaquín Balaguer (Navarrete); Juan Bosch (La Vega); Héctor García Godoy (Moca); Antonio Guzmán (Santiago); Salvador Jorge Blanco (Santiago); Hipólito Mejía (Santiago); y Danilo Medina (San Juan); reconocemos, expresan, que en la ciudad capital hay personas aptas para ser presidente de la república o cualquier otra posición, pero la circunstancia, el momento y anhelo de la mayoría son los que determinan para escoger los mejores. Diiicen que Sánchez parece un niño malcriado por un juguete, por ser de la capital las posiciones no tienen que corresponder exactamente, los partidos políticos buscan del Cibao, Sur, Este y la Capital el que tenga mejor y mayor aceptación ante el electorado, porque no se participa como candidato para agregar al curriculum”, las organizaciones escogen lo mejor con posibilidad de ganar. ¡Ay, ay, ay! me enviaron un Twitter de Ricardo Nieves. Ver: https://twitter.com/nieves_rd/status/1687625302552240128?t=o5JEhdukNi8ruIvRL45HXQ&s=08

►Adriano prestigia la dominicanidad: Opinólogos y analistas de la política vernácula de RD en NYC, diiicen en El Bronx y Alto Manhattan, que Adriano Espaillat, primer y único congresista criollo en USA, prestigia la dominicanidad donde quiera que se presenta, por su continua defensa a los mejores intereses de sus connacionales en NYC. La opinión generalizada de los todólogos criollos se debe a que Felipe Febles, de la Gran Parada Dominicana de El Bronx, en un reciente desayuno que ofreciera en la Universidad de Hostos en el mismo condado, proclamó en términos arrogante y hasta provocativo “Adriano solo va el día de la parada y se coloca al frente como si fuera el dueño”. “A mí lo que me molesta es que hay sectores políticos en Washington Heights que están en mi contra”; “que hagan lo que quieran, esta actividad no lo van a parar, no importa quien sea, porque las 21 divisiones están conmigo”. Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=kLxDKAzT8q4 ¡Ah! Opinólogos lamentan que a Febles lo vayan a someter a la justicia en Montecristi tras supuestas estafas en ayuntamientos de esa provincia, y enviaron el link del periódico como prueba donde se publicó la información.

Ver: https://noticiariodigital.com.do/felipe-febles-sera-sometido-a-la-justicia-tras-supuestas-estafas-en-ayuntamientos-de-montecristi/ Diiicen que Felipe ya contrató o se propone contratar los servicios de un bufete de abogados para someter a la justicia a todo aquel que haya publicado o dicho algo en su contra o La Gran Parada. ¡Ay! ¡Que no cunda el pánico! (Chapulín colora’o).

►Dr. Lantigua activo en actividades PRM-NY: El reputado y reconocido médico dominicano en NYC, Rafael Lantigua, con más de 40 años prestando sus servicios profesionales a la comunidad dominicana, principalmente en el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración en el mundo de quisqueyanos residiendo fuera de la RD, se mantiene muy activo en las diferentes actividades que viene efectuando el PRM-NY. Observadores políticos quisqueyanos en los vecindarios de Washington Heights e Inwood, diiicen que su activa participación y defensa a las ejecutorias del presidente Luis Abinader se interpreta como un nombramiento en un puesto de dirección dentro de la campaña reeleccionista en la Gran Manzana. Pusieron de ejemplo su participación en primera línea en la reciente juramentación de varios ex dirigentes del PRD hacia el PRM, entre ellos el ex presidente del partido del “Jacho Prendio”, Rafael Casilla. Su participación en el lamentable fallecimiento del líder político y comunitario, David Williams, presidente del PRM en la región de El Bronx, y la “juntadera” que raya en la hermandad con el cónsul Eligio Jáquez, vicepresidente nacional del partido de gobierno, en actividades reeleccionistas. Un ciudadano en El Bronx al conocer el activismo de Lantigua, cantó = Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=37s

►Apoyando precandidata diputado en NY: Representantes de diferentes sectores dominicanos en NYC durante un encuentro en un restaurant en el Alto Manhattan este fin de semana, manifestaron apoyar a la precandidata a diputada del PRM por la Circunscripción 1-USA, Damaris Senisse. Brindaron por su próximo triunfo, salud, y bienestar. Los participantes, Máximo Padilla, doctor Marino Guzmán, el empresario Juan Jiménez, y el periodista José Sandoval, expresaron que Damaris siendo electa la comunidad dominicana en el exterior ganaría.

►Un valor dominicano en NY: Lenny Terrero, dominicana oriunda de la capital, labora en un “Hogar de Ancianos” en la ciudad de Yonkers, prestando la mejor asistencia a envejecientes de diferentes nacionalidades, después de dar sus frutos cuando joven. Asimismo, trabaja para las empresas Barceló y Vino Lucio al estar presentes en actividades sociales y/o culturales. Además, se reúne con frecuencia con jóvenes connacionales para orientarlos a tomar los senderos del buen comportamiento, dedicación a los estudios y respeto a las personas mayores. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Lenny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El té verde es una de las bebidas más saludables del mundo. Lleno de antioxidantes y otros compuestos saludables, es una elección perfecta para aquellos que buscan mejorar su salud y bienestar.

►Servicio comunitario: El Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) autoriza a un visitante de uno de los países que pertenecen al “Visa Waiver Program” a viajar a EE. UU. Los países elegibles y cómo presentar una solicitud en el sitio oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Más información. Visitar: https://esta.cbp.dhs.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 30: Compra del dólar 55.53 y venta 56.74; Compra euro 60.58 y venta 64.03

►Combustibles: Del 5 al 11 de agosto: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

