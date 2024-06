Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►¿Salió Abel Martínez del PLD?: Abel Martínez abandona el PLD y se coloca en la agente libre = https://atento.com.do/2024/06/16/abel-martinez-abandona-el-pld-y-se-coloca-en-la-agente-libre/ Observadores políticos dominicanos en NYC, ante una rumorada salida de Abel Martínez del PLD la semana pasada, sostienen que muy pocos peledeístas los seguirán. En NYC no llegan a los 5 dedos de la mano derecha, y el devenir del inclemente juez que es el tiempo lo demostrará, diiicen. El PLD, que andaba en bastón en los nuevayores, ahora se percibe que lo hará en silla de ruedas, y todo quedó demostrado durante la pasada campaña electoral, cuando dirigentes medio sustituían a dirigentes de más altos rango en todas las actividades políticas y ante la presencia del mismo Martínez cuando visitó la urbe. Diiicen que es en debacle constante lo del partido. En las elecciones del 2016, siendo Danilo Medina su candidato presidencial, obtuvo 2,847,438 (66.3%) de los votos. En el 2020, siendo Gonzalo Castillo (El Penco) su candidato adquirió 1,537,041 (37.46%). En el 2024, siendo Martínez su candidato sacó 453,468 (10.39%).

En las pasadas elecciones, especifican los todólogos, el papel que jugó el partido de Bosch en USA y la RD fue catastrófico. Veamos: En EUA los dominicanos empadronados (2024) fueron 614,455. En el estado de NY con 273,523 empadronados el PLD sacó 3,081 (1,27%). En NJ con 112,788 el partido adquirió 1,136 (1,01%). En Pensilvania con 47,529 la entidad obtuvo 540 (1,14%). En Massachusetts con 59,610 la organización consiguió 606 (1,02%). En Washington DC con 21,384 obtuvo 137 (0,64%). En Providencia con 25,266 sacó 275 (1,09%). En California con 3,766 conquistó 8 (0,21%).

En Miami con 37,586 adquirió 321 (0,85%). En Orlando con 32,108 obtuvo 252 (0,78%). Diiicen que no todo está perdido. Al final del túnel hay una luz (El fin de una situación o tarea difícil, la solución a un problema difícil), pero con un candidato presidencial (2028) escogido con tiempo, que sea un político a carta cabal, que conozca y lo conozcan en todo el territorio dominicano, que tenga visión, capacidad y liderazgo demostrado, porque hay estructuras políticas en todo el país que pondrían el partido a competir en el 2028 o determinar el triunfo en caso de una alianza verdadera, concluyen los cienciólogos criollos.

►A los amantes del béisbol RD en NY: Empezó la batalla entre Lidom y el empresario Félix Cabrera por el montaje de la llamada serie Titanes del Caribe (Águilas y Licey), según publica la prensa nacional. Por considerarlo de interés esta columna lo reproduce.

Ver: https://listindiario.com/el-deporte/beisbol/20240619/empezo-batalla-lidom-felix-cabrera_813550.html

►Tony Peña Guaba visita NY: Una fuente a lo interno del PRM-NY, pidiendo reserva de su identidad, informó a Entérate NY que Tony Peña Guaba, actual coordinador del Gabinete de Política Social de la Presidencia-RD, estuvo de visita la semana pasada en la Gran Manzana con su familia. Se reunió con algunos dirigentes del PRM, visitó algunas personalidades dominicanas en NYC, además, acudió a la sede consular, saludando allí efusivamente a varios funcionarios, empleados y luego se dio un “baño de pueblo” porque repartió abrazos y salutaciones a muchísimos quisqueyanos que estaban en el amplio salón esperando algún documento (pasaportes, poderes, traducciones, etc. etc.) La fuente recordó que el político mantiene buenas relaciones con sectores de RD en NY porque fue cónsul en NY en el 2002-2003, sustituyendo a Luis Eludís Pérez. La prensa nacional publicó a final de mayo pasado “Tony Peña Guaba arranca en la carrera a la presidencia de 2028”.

Ver = https://hoy.com.do/tony-pena-arranca-en-la-carrera-a-la-presidencia-de-2028/. Otros perremeístas que aspiran a la presidencia de la RD son, según publicaciones de la misma prensa: David Collado, Carolina Mejía, Raquel Peña, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, José Ignacio Paliza, Wellington Arnaud, Franklin García Fermín, Guido Gómez Mazara, Samuel Pereyra, Faride Raful, Nelson Arroyo, Ramón Alburquerque y Roberto Fulcar.

Ver: https://hoy.com.do/el-top-12-de-los-presidenciables-del-prm-para-el-2028/

►¡Que denuncia!: Llamados analistas dominicanos de la política vernácula en NYC analizaron en Queens lo proclamado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE. UU. Benjamín Cardín, quien expresó en Washington hace par de días su preocupación por “el compromiso de luchar contra la corrupción” en la RD, ya que, según él, su principal motivación sería “ir en contra de la oposición”, mientras que los escándalos que han salido a la luz y comprometen a miembros del partido del gobierno son ignorados por el órgano persecutor. ¡Huumm! Si eso es así, diiicen los opinólogos quisqueyanos, “vamos directo a tratar de que el PRM se convierta en RD en lo que fuera el PRI de México. 50 años en el poder. Nos envían el artículo. Ver: https://almomento.net/senador-de-eu-cuestiona-lucha-anticorrupcion-gobierno-de-rd/.



►Esperan no haya problemas este año Parada Bronx: Dominicanos en NYC esperan que para la celebración este año de “La Gran Parada Dominicana de El Bronx”, de Felipe Febles, no haya problemas como el año pasado. Veamos: “Gran Parada” dedicada en 2023 a Montecristi, sus representantes no asisten a la Gala. Ver = https://elnuevodiario.com.do/gran-parada-dominicana-bronx-dedicada-a-montecristi-pero-sus-representantes-no-asisten-a-gala/ Aseguran haber pagado entre 3 y 5 mil dólares para obtener visa. Ver = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2023/08/01/denuncian-estafa-en-parada-dominicana-de-el-bronx/2420168?.utm_source=relacionadas&utm_medium=nota&utm_campaign=relacionadas Diiicen que este 2024 Febles escogió como “Madrina de Honor” a una joven residente en RD, pero ciudadana de USA. Aconsejan a Febles no lanzar ataques innecesarios al congresista Adriano Espaillat. Ver = https://hoy.com.do/felipe-febles-lanza-ataques-contra-congresista-espaillat/ Denuncian engaños a invitados = https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jm5K2g-LVsk. En el 2023 Febles proclamó: “Nunca he dicho nada porque él es congresista, aunque en dos o tres ocasiones trató de arruinarme junto a Rubencito (Díaz).

“Esta actividad no la van a parar, no importa quien sea, porque las “21 divisiones están conmigo”. “No le he cogido un centavo a político alguno, cuando me quieren entregar le digo no, si quieres apoyarme hazlo a través de un empresario que apoye La Gran Parada, pero no tú como político, porque están acostumbrados que cuando aportan y van a un sitio, hacen un desorden y quieren creerse, pero en el sitio soy yo que pongo el orden”. Se refirió de forma directa a Espaillat al señalar que solo va a los lugares el día de la parada y se coloca al frente como si fuera el dueño. Diiicen que Febles debe revocar su decisión de no invitar al congresista subir a tarima este año. El evento se celebrará el próximo domingo 28 de julio, a partir de las 11:00 am, desde la calle 181 hasta la 167, en Grand Concourse.

►Discusiones entre dominicanos NY: La información hecha pública hace pocos días sobre la nómina de oficinas en el exterior de entidades del gobierno que supera los RD$67 millones (aproximadamente un millón 150 mil dólares) al mes ha traído todo tipo de análisis, discusiones, comparaciones y expresiones anecdóticas sobre la situación. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “ay mi primo que luchó tanto por el PRM, vive en El Bronx y tiene 4 años halando aire en su propio gobierno”. Ver: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/06/18/nominas-abultadas-en-oficinas-en-el-exterior-del-gobierno/2758998

►Cumpleaños: Hace pocos días se celebraron en NYC dos cumpleaños de dominicanos ejemplares. Belkis Martínez, productora del programa TV “El Poder el Pueblo” por Visión Global y su columna “De Aquí y de Allá” en varios medios. También de Ydanis Rodríguez, comisionado de Transporte de NYC. Lo de Belkis fue en el restaurant Caridad (Kingsbridge-Bronx) en un ambiente entre periodistas, políticos, profesionales, comunitarios, empresarios y sus hijos Alfredo y Elías. Hubo comida, diferentes bebidas, baile y regalos por un “tubo y 7 llaves”. Una dominicana del pueblo compartiendo con su pueblo. ¡Bien! … Lo de Ydanis fue en el lujoso restaurant “Bocadito” en el Alto Manhattan. Las invitaciones fueron exclusivas. Picadera y algunos platos, al igual que las diferentes bebidas fueron de primera. Todo gourmet. Rodríguez ha hecho este y el restaurant Mamajuana en el Alto Manhattan también como sus exclusivos para todo. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Ydanis tiene el derecho de invitar a quien le dé su gana”. Otro contestó: “Así es”. Felicidades, salud y bendiciones para ambos de Entérate NY. ¡Fiesta y mañana gallo!

►Comisiones PRM-NY suspenden reunión: El encuentro de la semana pasada entre comisiones compuestas por altos dirigentes del PRM-NY (jurídica, organización, disciplina y de contacto) en el local del partido fue suspendida y pospuesta para los próximos días. La agenda es para tratar la logística en un nuevo gobierno, sus recomendaciones para futuras designaciones y/o sustituciones, además para solicitar la creación de la Dirección General del Dominicano en el Exterior o Ministerio de Ultramar. Participaron Alejandro Rodríguez (Tontón), Juanita Martínez, Javier Fuentes y Altagracia Soldevilla, entre otros.

►Un valor dominicano en NY: Lirisi Mármol es una esbelta santiaguera, sencilla, humilde, hermosa, cordial, educada y profesional, con más de una década en NYC. Con mirada profunda y penetrante, mantiene conversaciones amenas con todos. Lo de ella es el trato con la comunidad. Es representante del Departamento de Recursos Humanos de Marks Home Care, empresa destinada al cuidado de envejecientes y discapacitados. Asimismo, desde el 2016 es miembro del NYPD-Auxiliar, con presencia activa en la comunidad de Harlem, destacándose por su buen comportamiento y respeto con los demás, orientando a jóvenes, adultos y envejecientes. Por mantenerse en contacto con las personas en dicho sector mantiene muy buenas relaciones. Colabora con CEO de Marmoli Sevices, orientando a personas en procesos de ciudadanía, reemplazo de green card y peticiones familiares. Con su accionar pone en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Lirisi, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Lago Enriquillo es el más largo y grande del Caribe, extendiéndose por 145 millas cuadradas (233 km²) en las provincias de Independencia y Bahoruco. Es una verdadera maravilla natural, la única reserva de biosfera transfronteriza que cruza la frontera entre RD y Haití. El lago se encuentra dentro de una depresión geográfica a 151 pies bajo el nivel del mar, permitiendo que Lago mantenga una masa de agua que continúa expandiendo sus orillas.

►Servicio comunitario: El congelamiento de su crédito impide el acceso a su informe de crédito, bloqueando posibles préstamos o tarjetas que estén tratando de abrir a su nombre. Dicho congelamiento crediticio es gratuito. Más información = https://consumidor.ftc.gov/

►Salud: La Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA), en lo que va de año se reportaron 9,355,268 casos sospechosos de dengue en la región, el doble de lo registrado en 2023, cuando los casos alcanzaron los 4,657,108 contagios. De los casos de este 2024, unas 4,516 personas fallecieron, para una letalidad del 0.048%. RD ha sido uno de los países más afectados con un 0.50%. Sin embargo, en lo que va de año sólo se notifica una muerte por la enfermedad.

Ver = https://elnacional.com.do/republica-dominicana-entre-los-paises-donde-el-dengue-no-da-tregua/

El Dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos. Aquellos que se contagian por segunda vez con el virus tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido, dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock, que pueden llevar a la muerte.

►Sobre el español: Genuflexo = Aquel que se encuentra de rodillas.

►Dólar y euro hasta este domingo 16: Compra del dólar 58.37 y venta 59.47. Compra euro 62.04 y venta 65.57

►Combustibles: Del 22 al 28 de junio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

