Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►El PLD: El Comité Político (CP) del PLD es el organismo ejecutivo del Comité Central (CC). Renunciaron 9 del CP (Leonel Fernández, César Pina Toribio, Rafael Alburquerque, Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeyda, Radhamés Jiménez, Amarante Baret, José Joaquín Bidó Medina y Juan de los Santos), los últimos dos fallecidos. Fueron sustituidos por José Ramón Peralta, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Danilo Díaz, Alexis Lantigua, Robert de la Cruz, Alejandro Montás, Melanio Paredes y Héctor Olivo. El Comité tendrá 51 integrantes para el periodo 2024-2028, que fueron elegidos este domingo. Se llegaron a inscribir 101. Por NY aspiraron Miguel Suriel, Francisco Fernández y Emiliano Pérez, ninguno de ellos salió. 11 puestos al CP fueron reservados para Danilo Medina por su condición de expresidente de la República; Jaime David Fernández y Margarita Cedeño, por ser exvicepresidentes; Gonzalo Castillo y Abel Martínez, por ser excandidatos a la Presidencia; Temístocles Montás, expresidente del partido; Lidio Cadet y Charlie Mariotti, como secretarios generales, y Euclides Gutiérrez Félix, como miembro “ad vitam” del partido. Diiicen que Domínguez Brito se postuló a la Presidencia y compitió contra Medina para ir presentando la entidad de ahora “democrática, abierta, incluyente, participativa y lo que decida la mayoría es y será. En la primera parte del acto del X Congreso del PLD este domingo fueron juramentados los 1,493 miembros del CC quienes votaron para escoger los actuales miembros del CP. Medina, fue electo presidente y Johnny Pujols como secretario general. Una comisión de unos 30 miembros del Comité Central (CC) de la circunscripción 1-USA participaron de las elecciones para escoger los del CP, elegidos por la totalidad de la matrícula del CC mediante un sistema de voto automatizado.

►Buscando proyección: Ahora nos escriben desde El Bronx. Ni quito ni pongo. La semana pasada esa columna resaltó que el Comisionado de Transporte (DOT) en NYC, Ydanis Rodríguez, está preparando el terreno para intentar volver a ser concejal por el Distrito 10 (Alto Manhattan) y enfrentar a la actual incumbente Carmen de la Rosa, porque el periodista Carlos Gutiérrez (Carlito de la Vega), hombre muy cercano y de “extrema confianza” de Ydanis ya inició la campaña con ese propósito desde su programa “Entre Debates-TV” por Super Canal 33. Ver video = https://www.youtube.com/shorts/oF1TCBe60hs El tiene todo su derecho, diiicen. Pero, Ydanis sabe que no tienes posibilidades de ganar, que ha sido rechazado en múltiples ocasiones cuando se ha postulado para cargos en el pasado reciente. Veamos: Se postuló en el 2019 para Defensor del Pueblo” y perdió. Ver: https://ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2019/01/06/concejal-ydanis-rodriguez–uno-de-los-politicos-latinos-que-aspiran-al-cargo-de-defensor-del-pueblo Al Congreso por el distrito 15 y perdió. Ver: https://elnuevodiario.com.do/concejal-dominicano-oficializa-precandidatura-para-congresista-de-estados-unidos-en-distrito-de-el-bronx/ Para la presidencia del Concejo Municipal-NYC y perdió. Ver: https://queenslatino.com/ydanis-rodriguez-llama-a-unidad-para-ser-vocero-del-concejo-de-ny/ E intentó ser Comisionado TLC, pero desistió al verse con tantas derrotas consecutivas. Ahora anda buscando, diiicen, en base a su mala gestión en el DOT el apoyo del congresista Adriano Espaillat, con liderazgo sólido entre los votantes del distrito 10, donde Carmen de la Rosa es concejal por él y se ha declarado independiente y la guerra contra Espaillat. Ante esa situación Ydanis participó junto al congresista en la llamada “Nueva Alianza Estratégica” titulada “Hablando del futuro político de nuestra comunidad”, durante un desayuno celebrado el pasado sábado en la Casa del Mofongo, de la calle 207, en el Alto Manhattan. Un ciudadano en Saint Nicholas le canta al congresista = https://www.youtube.com/watch?v=ftHjJx2uQQw

►Cónsul NY sigue por la goma: El cónsul en RD-NY, Jesús -Chú- Vásquez, ha planteado varias veces que solo necesita el 50% de los actuales empleados. Diiicen que ya no tiene bajo su jurisdicción a Pensilvania ni Nueva Jersey, y que pronto perderá a Connecticut ya que el presidente anunció la instalación allí de una nueva sede consular. Antes de tomar posesión, Entérate NY publicó el pasado 5 de agosto, entre otras cosas lo siguiente: El decreto de Jesús Vásquez establece que “su experiencia en la gestión de la seguridad y el orden público será invaluable en su nuevo rol”. Mensaje subliminal de que meterá en cintura a los compañeros en la circunscripción 1-USA (un desorden), y viene con una escobita nueva para barrer. Ver: https://hoy.com.do/enterate-ny-lamentable-fallecimiento/ Diiicen que hay muchos en el consulado tomando Pepto-Bismol, que sirve para cortar la descomposición estomacal, todo porque Chú está “duro y curvero” y ahora tiene una lista de 45 “compañeros” para cancelación por pensión. Ya se fueron 13. ¡Bueeeno!

►¿Será cierto?: Que el pasado cónsul RD-NY, Eligio Jáquez, dejó totalmente en cero la cuenta del consulado y mucha$ deuda$ ¡Uff! Por eso se embolsilló más de US$15 millones en sus 4 años, porque estuvo como Los Rosarios “acabando”, diiicen. En NY entre el 2018 y 2020 se emitieron 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo US$13 millones” (en 2 años). “El Estado solo recibió US$3,352,194”. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2022/04/22/718330/cancilleria-pondra-orden-a-tarifas-consulares.html ¿Y en 4 años? con más clientes yendo a la sede, preguntó un ciudadano. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=Ase0X2posZU Otro video. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=1s 1- Una libreta costaba hasta US$300.00 cuando Eligio. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=1s Una libreta de pasaporte vale US$25 y los consulados dominicanos la venden a US$150.

Ver: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/08/06/pasaporte-dominicano-es-cinco-veces-mas-caro-para-la-diaspora/2810675 2- Director de Pasaportes aclara ese organismo no tiene que ver con precios renovación de pasaporte en NY = https://elnuevodiario.com.do/director-de-pasaporte-aclara-ese-organismo-no-tiene-que-ver-con-precios-renovacion-de-pasaporte-en-ny/ 3- Precios actuales en NY para pasaportes (212) 768-2480): Primera vez US$125 y VIP $25 adicional. Por pérdida, deterioro o mal estado $186 y VIP $25 adicional. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “para saber si Eligio se ganó más de 15 millone$, solo hay que saber multiplicar, restar, sumar y dividir”. ¡Ah! El mismo Jáquez proclamó en NY: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ ¡Ay, ay, ay!

►Una pregunta: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan se están preguntando ¿cómo es que los ex cónsules en NY, Carlos Castillo y Eligio Jáquez, se mantienen informado de todo lo que pasa en el consulado, donde fueron incumbentes? Un ciudadano en Brooklyn canta = https://www.youtube.com/watch?v=EZjXZzS99Rk ¿Es flaco o gordo? Preguntó otro.

►Detienen presidente PRM en Pedernales por no portar cédula: El bochinche en el Alto Manhattan. Ver: https://elnacional.com.do/detienen-de-manera-momentanea-presidente-prm-en-pedernales-por-no-portar-cedula/

►A los que viajan a RD: Los dominicanos residentes en el exterior, que viajan a RD, deben tener presente que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) iniciaron un plan piloto con alcoholímetros para medir la cantidad de alcohol consumido por los choferes. Los conductores que excedan los límites permitidos podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de 5 a 10 salarios mínimos, suspensión de la licencia o incluso ir preso. Asimismo, Intrant dispuso restricciones a licencias conducir para personas mayores 65 años. Será por solo dos años. La disposición está diseñada para garantizar la seguridad vial, dada la naturaleza de los cambios físicos y cognitivos que muchas personas pueden experimentar con la edad.

►Ya hay una nueva Constitución en RD: Dominicanos en el Alto Manhattan hablan, analizan y discuten la cuadragésima modificación realizada a la Constitución dominicana, con la asistencia de 162 congresistas de un total de 222. Aprobada este domingo por un solo partido (PRM), recordando que ha sido modificada 40 veces, la primera en 1854 y ahora en 2024. Los partidos de oposición FP y el PLD no asistieron, mostrando su rechazo desde que fue presentada por el presidente Luis Abinader y la catalogaron de inoportuna. Las modificaciones: El presidente solo podrá ocupar el puesto durante dos periodos consecutivos y «nunca jamás» y no se podrá modificar la Constitución. El presidente propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) una persona como procurador general de la República. Fue excluido del CNM el procurador, que será sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional (TC). Creación de la Oficina del Abogado General de la Administración Pública donde antes establecía la posición jurídica del Procurador General Administrativo. Reducir de 190 a 170 los diputados; unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales que serán celebradas el tercer domingo de mayo, a partir del 2032. Esto hacían los legisladores mientras se daba lectura a la nueva Constitución. Mostraron irrespeto y desconexión con la seriedad del evento. Fue una escena de distracción, falta de solemnidad, compartían risas, tomaban fotos, degustaban refrigerios, los murmullos dominaron el salón, leyendo periódicos, charlando, verificando celulares y caminar por los pasillos. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2024/10/26/acto-solemne-de-lectura-de-constitucion-se-convierte-en-evento-social/2892626

►De la embajada USA en RD: Los solicitantes de visados y los ciudadanos estadounidenses que buscan servicios en la Embajada de los EE.UU. ahora podrán traer sus teléfonos celulares y relojes inteligentes a las áreas de espera de la Sección Consular, sin embargo, los teléfonos celulares deben estar apagados o permanecer en silencio. Los solicitantes no podrán hacer ni recibir llamadas telefónicas y sólo podrán escuchar audio a través de audífonos. Durante la entrevista, deberán guardar sus teléfonos, y está prohibido hacer fotos o grabar vídeos o audio dentro de las instalaciones de la Embajada. Las personas que sean descubiertas grabando con su dispositivo electrónico deberán borrar cualquier grabación y se les confiscará el teléfono hasta que se retiren de la Embajada. Las personas que se nieguen a entregar su teléfono serán retiradas de la Embajada y deberán hacer una nueva cita.

►Un valor dominicano en NY: Haile Rivera, ocoeño pura cepa, ha venido brindando múltiples servicios en beneficio de sus connacionales en la Gran Manzana durante varios años, a través de organizaciones comunitarias entre ellas “Manos Sobre NY”, “Avanzando” y “Jóvenes Profesionales Dominicanos” (DANP), proporcionando asistencia a jóvenes en la urbe, principalmente a dominicanos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, díganle “Haile, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: De acuerdo con el centro PEW Research, la RD ocupa el Quinto lugar, junto a Brasil, de los 9 países de América Latina con mayor cantidad de indocumentados en EUA. 230,000 quisqueyanos en el 2022 (2 % de los 11 millones de personas que no tienen documentación regular en territorio estadounidense). Luego de Brasil, El Salvador 750,000, Guatemala 675,000, Honduras 525,000, Venezuela 275,000, Colombia 190,000, Ecuador 140,000 y Haití 110,000. Se entiende por inmigrantes no autorizados a aquellos que ingresaron al país sin permiso legal o llegaron con una visa no permanente y se quedaron después que expiró. Desde 1965, el 49 % de los inmigrantes estadounidenses han venido de América Latina (35,350,000), mientras que el 10 % proviene del Caribe. Los dominicanos con residencia oficial en USA son 2,396,784. La comunidad criolla en EE. UU. supera los 2.6 millones de personas, que representa un 24 % del total de la población en RD.

►Salud: Las uñas pueden ser señales de problemas subyacentes que merecen atención. Las uñas pálidas pueden indicar condiciones como anemia o problemas circulatorios, mientras que las uñas amarillentas suelen asociarse con infecciones por hongos o enfermedades pulmonares. Las azules podrían señalar una falta de oxígeno, vinculándose a trastornos cardíacos o pulmonares. Las rojas pueden ser un signo de trastornos circulatorios o inflamaciones. Un crecimiento lento podría estar relacionado con desequilibrios hormonales o circulatorios, mientras que cambios rápidos y desiguales pueden ser signos de estrés o enfermedades. Manchas o puntos blancos en las uñas, aunque a menudo inofensivos, pueden señalar infecciones o traumas.

►Servicio comunitario: Ayuda económica y beneficios del Gobierno. Encuentre información sobre los programas de ayuda del Gobierno de EE. UU., requisitos para solicitar beneficios, cómo y dónde aplicar.

►Sobre el español: Cachafaz = Descarado, pícaro.

►Dólar y euro hasta este domingo 27: Compra del dólar 59.46 y venta 60.33 Compra euro 63.71 y venta 66.77

►Combustibles: Del 26 de octubre al 1 de noviembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com