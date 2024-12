Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Presidente sigue nombrando en EUA: El presidente Luis Abinader sigue nombrando dominicanos en posiciones diplomáticas en USA y otros países. En NY, altos dirigentes y de base de la seccional del PRM continúan esperando sus designaciones en el tren diplomático del país caribeño. ¡Ay! Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=5505

►Eddy Olivares vino apaciguar PRM-NY: El vicepresidente nacional del PRM, doctor Eddy Olivares, enviado la semana pasada por su partido-RD para apaciguar y arreglar la situación en la seccional “Winston Arnaud Guzmán” en NY, luego que el pasado jueves 21 se armó un lío en el local durante una reunión full que terminó como la fiesta de los monos, diiicen. Vino apagar el fuego. Olivares pernotó durante 5 días en NY, reuniéndose por separado con altos dirigentes (Dr. Rafael Lantigua, Yulín Mateo, Neftalí Fuerte, John Sánchez, Alejandro -Tontón- Rodríguez y el cónsul Jesús -Chú- Vásquez, entre otros) “acordando que por todos los medios hay que bajar la marea”. En la reunión full del pasado viernes, a la que el cónsul no asistió, Yulín Mateo, como presidente de la seccional, dio la bienvenida a la reunión de trabajo. Hablaron 37 “compañeros durante 3½ horas”, diiicen. Hubo acusaciones de falta de respeto e indisciplina entre ambos grupos que existen en la seccional ¿?, al extremo que un grupo planteó sustituir la actual dirección. Llegó el turno de Olivares. Con su tranquilidad y parsimonia habitual, saludó casi a todos los presentes. Luego, un silencio sepulcral. Inició advirtiendo lo que definió como una traición usar las redes sociales para denigrar, insultar y acosar compañeros del partido. Se enfocó en el daño que se le hizo a la imagen del partido con el reciente problema suscitado en este local, durante una reunión que se tornó muy violenta. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo.

►Medidas “hitlerianas” en PRM-NY: Luego de su monserga a los presentes, Eddy Olivares estableció medidas “hitlerianas” a los perremeístas en los nuevayores. 1- Ordenó depositar los celulares en una caja para no grabar el encuentro. 2- El que no lo haga tiene que salir de la reunión. 3- Advirtió a los fanáticos de usar las redes que hacer (grabar) otra vez imágenes como las recientes, serán expulsados de la organización, citó algunos nombres ¿? ¡Ay! 4- Se prohibió promover aspiraciones presidenciales dentro de la seccional. 5- El Dr. Lantigua y Luis Ducasse (ambos ausentes) fueron integrados al staff de la dirección; el reputado y valorado médico como presidente Ad Hoc. 6- La actual directiva: Yulín Mateo, presidente; Johanna Miranda, Altagracia Soldevila, Juanita Martínez, Marilú Fermín, como vicepresidentas; y John Sánchez, secretario general, entre otros; de ahora en adelante, cualquier decisión política que vayan a tomar debe ser debatida y aprobada por todos. 7- Hay que recordar, añadió Olivares, el daño que la indisciplina le hizo al partido madre -PRD-, al grado de perder una elección ganada 1986, y mantenernos fuera del poder por años. Ver video (1) = Tiros, heridos entre perredeístas = https://www.youtube.com/watch?v=sItIyvxcGVw Ver video (2) = Asamblea PRD termina con heridos = https://www.youtube.com/watch?v=B-QXSybnAi0 Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “perro huevero aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo”. Otro contestó: “En poco tiempo estarán como Balaguer “Ciego, Sordo y Mudo” ¡Huumm!

►Habla de la diáspora en el PRM-NY: Nos escriben. Ni quito ni pongo: El senador por Espaillat, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado de la RD, que todavía sus connacionales en el exterior están esperando por las múltiples promesas que les hiciera hace años, quiso reconocer y mostrarse preocupado, durante la reunión del PRM-NY, por la diáspora dominicana; pero el murmullo y susurrillo al oído entre varios de los presentes no se hizo esperar. “Oye lo que dice y ha incumplido a la comunidad en el exterior”, “ofreció y ofreció villas, castillos y no cumplió”. Ver: https://www.senadord.gob.do/comision-de-senadores-da-apertura-al-foro-internacional-dominicanos-en-el-exterior/ Otra fuente indicó que el senador Gómez comenzó a preparar el terreno ante su “callado” proyecto presidencial, y él quiere contar con NY, aunque NY no ha contado con él. ¡Huumm!

►Codex Vs. Cónsul RD-NY: El presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) en esta ciudad, Máximo Padilla, declaró recientemente a la prensa: “Entregaré un documento al electo presidente de EUA, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marcos Rubio, para que investiguen la presencia del cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez. Ver: https://almomento.net/critican-medidas-de-abinader-a-dominicanos-en-el-exterior/ Luego, ratificó su posición, al declarar: “después del 20 de enero próximo, cuando Trump tome posesión, una comisión del Codex someterá un documento solicitando al mandatario y al secretario de Estado de los USA que investiguen al cónsul dominicano recién llegado a NY, Chú- Vásquez, sometido en su país (RD) por una situación de corrupción, como publicaran los medios esa época”. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=jOf_MDEf0uY.

►Dan como seguros candidatos a la presidencia: Sabiólogos, todólogos, opinólogos, y analistólogos dominicanos en el Alto Manhattan, lugar donde se concentra la mayoría de quisqueyanos en todo el exterior y se discute de todo, coinciden en que los seguros candidatos a la presidencia de la RD en el 2028 son Leonel Fernández y Francisco Javier García, por la FP y el PLD. Además, reconocen lo proclamado por Mauricio de Vengoechea, consultor y asesor político del presidente Luis Abinader, de que los únicos presidenciables fuertes en el PRM para el 2028 son: Raquel Peña (Vicepresidenta), David Collado (Turismo) y Carolina Mejía (Alcaldesa DN). ¡Bueeeno!

►¿Ydanis Rodríguez desesperado?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan consideran que Ydanis Rodríguez se está desesperando en su intento de ser el candidato a concejal por el distrito 10 (Alto Manhattan) para sustituir a Carmen de la Rosa. Inicia esfuerzos ingentes de buscar cercanía y crear confianza con los votantes del D-10, pero no brinda resultados beneficiosos para los residentes de Inwood y Washington Heights. Diiicen que con frecuencia ordena repetir en las redes y algunos canales de TV su primer anuncio indirecto, diciendo que De la Rosa no ha hecho nada, que él sí cuando fue concejal. Ver video = https://www.youtube.com/shorts/oF1TCBe60hs En las pasadas elecciones-NY “majareteó” que pusieran su foto en los brochures que se entregaban a los votantes en el Alto Manhattan, sin ser candidato a nada. ¡Uff! Ahora ha iniciado conversatorios con organizaciones comunitarias para discutir las prioridades del transporte en la comunidad y las necesidades. Diiicen que Ydanis ha dañado la ciudad. En el Alto Manhattan ha hecho eliminar cientos de parqueos, al igual que en otros sectores neoyorkinos, no hay parqueos porque ha vuelto muchas calles y avenidas en callejones, al instalar carriles para miles de bicicletas, cerrar al tráfico vehicular en la transitada calle 181, hacer muros en calles y ponerlas muy estrechas, provocando más tickets a conductores y taxistas. Es un caos el tráfico en Washington Heights e Inwood, por donde quiere “postularse”, diiicen.

►Salen en defensa de Benny Metz: Varios sancristobalenses residentes en esta ciudad, nos escriben. Ni quito ni pongo: Rechazamos las denuncias “apócrifas y alevosías” contra Benny Metz Muñoz que publicara Entérate NY la semana pasada. El hijo de San Cristóbal se ha caracterizado no solo por servir a su pueblo natal, también al país de diversas maneras. El pasado viceministro de la presidencia, responsable de las relaciones del gobierno con la sociedad civil y la inclusión de grupos vulnerables, fue ratificado por el presidente Luis Abinader, luego de ser escogido a unanimidad en la terna sometida por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para presidir dicha institución. Diiicen que es un “funcionario de posiciones claras y convincentes, trato cordial y jovial con todos, sin importar banderías políticas, religión o estrato social; valorado por su accionar en beneficio de sus compueblanos, que resuelve problemas colectivos y no personalizado”. ¡Ay! Ver = https://elnacional.com.do/destacan-aportes-de-benny-metz/

►De la embajada USA en RD: Asistencia financiera de emergencia para ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos pueden obtener un préstamo EMDA II. Usarlo para asistencia médica, alimentaria y de otro tipo en caso de emergencia. Su pasaporte estará limitado cuando se emita el préstamo. No recibirá uno nuevo hasta pagar su totalidad. Son específicos para cada caso. Los ciudadanos deben comunicarse con la embajada, consulado más cercano o el Departamento de Estado. En la RD-Avenida República de Colombia #57, Santo Domingo. (1-809- 567-7775). Centro de Servicios de Información (1-829-947-6370). Emergencia fuera del horario laboral (1-809) 368-7777. Correo electrónico = SDOAmericans@state.gov. Oficina de Servicios para Ciudadanos en el Extranjero (1-888) 407-4747 o desde el extranjero (1-202) 501-4444. Para más información. Ver: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/emergencies/emergency-financial-assistance.html

►Un valor dominicano en NY: Juan Tapia, un dominicano que les acompañan 24/7 valores personales que son reconocidos por grandes cantidades de sus connacionales en el Alto Manhattan. Es humilde, sencillo, educado, trabajador y genuino representante de la industria del transporte en NYC y se ha destacado a través de los años por su forma de servir a los demás, sin importar condiciones económicas, religiosas ni de color. Es un ejemplo a seguir. Su vida laboral ha transcurrido en el Alto Manhattan y entre sus connacionales siempre manifiesta “hay que poner en alto la bandera tricolor”. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pasado 21 de noviembre el misil Oreshnik, producción en serie, alcance estimado de 3.000 a 5.500 km, capaz de alcanzar velocidad máxima hipersónica de Mach 10-12 (2.5-3 km/s). Puede transportar ojivas convencionales o nucleares. Sin carga nuclear permite una gran destrucción, equivale a un ataque nuclear, sin dejar contaminación tras su uso. Es capaz de destruir objetivos altamente defendidos y situados a gran profundidad = https://es.wikipedia.org/wiki/Oreshnik Mientras EUA: Núm. máx. armas nucleares 31225 ojivas (1967). Arsenal nuclear 5500 ojivas nucleares. Mayor rango misiles nucleares 13000 km. (terrestre) 12.000 km. (submarino) = https://es.wikipedia.org/wiki/Armas_de_destrucci%C3%B3n_masiva_en_Estados_Unidos

►Salud: Este domingo se conmemoró el “Día Mundial del Sida”. Según el Consejo Nacional para el VIH y/o Sida -Conavihsida- (Ave. Ortega y Gasset #419, Plaza de la Salud, Santo Domingo. Tel.: 809-732-7772 | Fax – 809-472-2919 … info@conavihsida.gob.do, alrededor de 79,000 personas viven con el virus en RD, cifra que alcanzaría 84,000 en 2024 debido al aumento. Cuando una persona se infecta, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario. A medida que se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales.

►Servicio comunitario: Para que dominicanos residentes en NYC conozcan y detallen a sus familiares en RD: El Bono Navideño se entregará a 3 millones de personas. RD$1,500 a cada una a través de la tarjeta “Tu Efectivo”, para ayudar los hogares más vulnerables y puedan comprar alimentos y otros productos en Navidad. Requisitos para ser beneficiado: 1- Recibir un salario inferior a RD$ RD$29,999.00; ser dominicano; vivir en RD y tener cédula. Para verificar si eres beneficiario: Entrar a la página = http://elgobiernocontigo.gob.do En la plataforma, se le pedirá que ingreses tus datos personales (nombre, número de cédula y otros detalles para validar tu elegibilidad). Si es beneficiario podrás retirar $ en Banco de Reservas.

►Sobre el español: Ostracismo = Exclusión voluntaria o forzosa de un cargo público o entidad civil.

►Dólar y euro hasta este domingo 1: Compra del dólar 59.74 y venta 60.67 Compra euro 61.24 y venta 65.46

►Combustibles: Del 30 noviembre al 6 de diciembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com