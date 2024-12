Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Ydanis Rodríguez: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, por donde el comisionado de Transporte (DOT), el connacional Ydanis Rodríguez, no da tregua a sus esfuerzos e intenciones de trabajar con diferentes sectores para que lo apoyen y poder desplazar a Carmen de la Rosa como concejal por el D-10. Veamos, diiicen. A principio de este mes participó de un zoom con la Comisión Organizadora del 2do Congreso de la FP en el 1er. Foro Taller de Orientación. Disertó sobre “Política de la Diáspora Dominicana y la Garantía de sus Derechos”. Luego sostuvo un encuentro en su oficina con Guillermo Moreno de AlPaís, para tratar temas relacionados con movilidad urbana, sostenibilidad y el impacto en la diáspora dominicana. ¿Moreno asesorará el DOT? ¡Uff! Luego se reunió con diferentes medios en un restaurant en el Alto Manhattan (D-10), explicando que ha modernizado a NYC. ¡Bueeeno! Alguien comentó, estrechando las calles que parecen callejones, eliminando más de 40 mil parqueos, los conductores y taxistas no encuentran donde estacionarse. Ticket y ticket con ellos y a él no le importa. El pasado sábado participó de un “desayuno comunitario” en un restaurant en el Alto Manhattan (D-10) y se vendió como lo mejor y dijo entre sarcasmos que no aspira por el D-10. Adriano Espaillat y Carmen de la Rosa participaron. La prensa anglosajona (City & State NY) se hizo eco del contenido en esta columna sobre Rodríguez para destutanar a De la Rosa. Ver = https://www.cityandstateny.com/politics/2024/12/does-ydanis-rodriguez-want-his-old-council-seat-back/401631/?oref=csny-homepage-river Luego, este viernes, hizo el evento “Haciendo negocios con el DOT” sobre las oportunidades de contrato para empresas propiedad de minorías y mujeres. Diiicen que Ydanis se ha recostado políticamente del congresista Espaillat, por su sólido y aceptado liderazgo entre los votantes. Ya muchos diiicen “no voten por Ydanis”. ¡Ay!

►¿Cómo embajador(a) USA en RD: En los últimos días ha corrido como pólvora en la comunidad quisqueyana en NY que el reverendo Rubén Díaz, muy conocido entre los dominicanos de allá y aquí, sería nombrado por el electo presidente-USA, Donald Trump, como embajador de EUA en RD, que no hay desde hace varios años. En periódicos, revistas, diversos programas de radio y TV, además de análisis y exposiciones en tertulias, ha sido la comidilla del día entre criollos en la Gran Manzana. El reverendo, quien tiene décadas enviando diferentes ayudas humanitarias a RD valoradas en millones de dólares, no se ha referido al caso, pero varias fuentes han confirmado a Entérate NY que personas (blancas, afroamericanas e hispanos) muy allegadas y que se comprometieron durante la pasada campaña con Trump, se lo han recomendado por sus excelentes relaciones en el país caribeño. Pero, todos cantan “son rumores”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=xZ-XjGMt9vs. Asimismo, otras fuentes sostienen que la persona en la mirilla de Trump para el cargo es la empresaria Robin Bernstein, que fue nominada por él en noviembre 2017 y confirmada luego como embajadora en dominicana. La multimillonaria empresaria preside varias empresa$$$ ubicadas en West Palma Beach, Florida, a poca distancia de Mar-a-Lago, la residencia oficial de Trump. Ha trabajado en las campañas de Trump. A principio de este mes, el presidente Luis Abinader, durante una conferencia de prensa en Santo Domingo Oeste, describió a Bernstein como una “gran embajadora” que se ganó el cariño de los dominicanos cuando estuvo en RD, también elogió sus continuas visitas al país después de su mandato. “Ella y su esposo son fanáticos del béisbol; se ganó el cariño de los dominicanos, ojalá regrese”, especificó Abinader. Ver = https://dominicantoday.com/dr/local/2024/12/03/abinader-welcomes-robin-bernsteins-return-as-ambassador/

►Del dicho al hecho hay mucho trecho: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan expresan que el presidente de AlPaís, Guillermo Moreno, durante su recién visita a USA declaró en NY: “Alianza con PRM evitó vuelta al retroceso en la RD”, y por eso decidió una alianza electoral con el partido de gobierno en los pasados comicios. Ver: https://almomento.net/ny-dice-alianza-con-prm-evito-vuelta-al-retroceso-en-la-r-dom/ Sin embargo, diiicen que sus aportes en votos al triunfo de Abinader ni se sintió, Detallan los sabiólogos y opinólogos que el PRM y aliados (20 partidos) sacaron 2,507,297 votos para un 57.44%. Como partido, el PRM logró 2,113,100 votos para un 48.41%, faltándole 1.59 % para por sí solo sobrepasar la barrera del 50 que requiere la ley para ganar en la primera ronda de votación. Los 20 partidos aliados al PRM a nivel presidencial aportaron 9.03 %. De este porcentaje, AlPaís sumó 0.36%, esto es 15,913 votos. Si se suman el 48.41 % y 0.36 % (PRM + AlPaís) = 48.77 % el total, por eso decimos que “del dicho al hecho hay mucho trecho”. AlPaís va bajando, diiicen. En la presidenciales del 2012, Moreno obtuvo 62,290 votos; en el 2016 la suma de 84,399 y en el 2020 la cantidad de 39,458. ¡Ay, ay, ay!

►Dominicana rumbo a presidencia Bronx: Una acreditada fuente informó a Entérate NY que la aguerrida, valorada y luchadora política dominicana en dicho condado, asambleísta (D-86) Yudelka Tapia, en los próximos días anunciará sus aspiraciones “rumbo a la presidencia de este condado”. Tapia, con décadas de lucha a favor de los residentes (hispanos, afroamericanos, blancos y otras etnias) en los vecindarios de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge, Tremont y Fordham, donde cohabitan votantes principalmente quisqueyanos, ha impulsado iniciativas desde la Asamblea Estatal a favor de todos en El Bronx, a donde llegó hace más de 30 años y ha hecho de la comunidad su hogar. Durante 23 años ha trabajado como auditora principal para la Oficina del Contralor de NYC. Yudelka ha estado muy involucrada con su comunidad, trabajando como presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la escuela secundaria Roosevelt y como miembro del Comité Ejecutivo del sindicato local 1407-DC 37. Ahora quiere llevar solución y bienestar al Bronx entero, un borough con 109 km² de tierra y 1 millón 443 mil habitantes (2022), de los cuales más de 500 mil son dominicanos. Los presidentes de los boroughs son electivos, aconsejan al alcalde de turno, comentan sobre el uso del suelo en sus localidades, defienden las necesidades del condado en el proceso anual de presupuesto municipal, nombran algunas autoridades y miembros de las juntas comunitarias, además, sirven ex oficio como miembros de varias juntas y comités. Actúan como defensores de sus condados ante las agencias municipales, el consejo de la ciudad, el gobierno del estado de NY, corporaciones públicas y negocios privados. ¡A votar por Yudelka!, ya diiicen muchos en El Bronx.

►¿Robertico Salcedo ministro Cultura?: Una acreditada fuente del PRM-RD nos informó que el decreto de Robertico Salcedo como ministro de Cultura ya está firmado y solo falta el anuncio por parte de la Presidencia. El actual director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROOPEEP), entidad gubernamental que trabaja para contribuir al logro de las Metas Presidenciales, reducción de la pobreza e inclusión social a través de sus planes y programas especiales, asistió el pasado fin de semana al Centro de Cultura e Innovación para Dominicanos en el Exterior (CIDEX), en Nueva Jersey, y expresó que la apertura de la institución en NJ ejemplifica las políticas del presidente Abinader para apoyar los dominicanos residentes en el extranjero, quienes aportan significativamente no solo a la cultura y el arte, sino también a aspectos sustantivos del país. Dominicanos en el Alto Manhattan esperan que con su designación se devuelva la dominicanidad al local de Cultura-NY, ya que se quitaron la estatua de Duarte, el cuadro de la Virgen de la Altagracia y de un intérprete de nuestra música típica, diiicen. Junto Robertico estuvo Carlos de la Mota, quien hasta la fecha era viceministro para las Comunidades en el Exterior (INDEX) y fuera nombrado recientemente como embajador extraordinario de RD en el Reino de los Países Bajos. De la Mota destacó la importancia de esta institución en proyectos como CIDEX, uno de los muchos medios que el INDEX utiliza para alcanzar a los dominicanos en cualquier parte del mundo y asegurar que sientan el apoyo de las instituciones gubernamentales.

►Cónsul RD-NY solo entrega una porción regalía pascual: El doble sueldo de navidad, también conocido como Salario 13 o llamado regalía pascual (no es un regalo, es un derecho) es un pago del que disfrutan los trabajadores formales, tanto del sector privado como del público, pero el cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, al decir de muchos empleados del consulado, solo entregó el pasado martes parte de dicha “Regalía” a los empleados consulares. Pidieron no ser identificados para evitar represalias. La Ley 41-08 de Función Pública establece en su Artículo 54, acápite 4 que los servidores públicos tienen derecho a “recibir el sueldo anual número 13 (Regalía Pascual), cuando el servidor público haya laborado un mínimo de 3 meses en el año calendario en curso”. El cálculo de la regalía pascual se realiza sumando todos los ingresos del trabajador y dividiendo el total entre 12. ¡UIff! El cónsul tampoco le ha pagado las prestaciones laborales ni la “Regalía Pascual” a los recién desvinculados del consulado. ¡Ah! Solo les ha pagado las semanas acumuladas por vocaciones, a unos má$ y a otros meno$. Muchos de los que reclaman sus “prestaciones” llamarán a RD al “gurú” en esas lides, el reputado abogado dominicano Tamayo Tejada, ex consultor jurídico del Consulado-NY, apoderado de muchos casos de ex funcionarios y empleados consulares contra Cancillería; logrando el mayor porcentaje de las reposiciones, demandas y entrega de $$$ a los demandantes. El doctor Tamayo se retiró a RD. Su oficina está ubicada en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite-201, Ciudad Nueva-DN, teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614, E-email: tejadatamayo@gmail.com

►Quejas contra Northern Manhattan Improvement (NMIC): Esta columna ha escuchado entre dominicanos en el Alto Manhattan que el Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC), dirigido por la dominicana María Lizardo, no les presta atención a residentes en el vecindario de Washington Heights cuando le tratan casos de reparación de vivienda con mucho plomo y mohos, como es el caso de la comunicadora Zenith Díaz, a quien Lizardo no ha atendido a sus quejas, y su apartamento cayéndole encima. Hemos escuchado otros por la avenida Saint Nicholas y la calle Dyckman de que no se pueden comunicar con el NMIC, ubicado en el edificio 45 de la avenida Wadsworth, entre las calles 175 y 176. Hay un mensaje que dice “llame los lunes de 9 a 10 para cita de 10 personas”. Son muy pocos que logran comunicarse con la agencia, diiicen. Un ciudadano en la avenida Ámsterdam vociferó que en Washington Heights hay muchos problemas en las viviendas y el NMIC es una organización sin fines de lucro que opera bajo un modelo de vivienda de acogida para brindar servicios gratuitos a los residentes del Alto Manhattan y El Bronx. Otro replicó ¿Qué está pasando María Lizardo?

►De la embajada USA en RD: El Servicio Comercial de USA le ayudará a ubicar productos, a encontrarse cara a cara con proveedores, socios y asistir a ferias comerciales con miles de expositores estadounidenses y delegados internacionales. Sea una empresa en USA interesada en exportar sus productos o servicios, o una empresa dominicana interesada en importar desde EUA, tenemos los conocimientos que usted necesita para oportunidades de negocios rentables. Servicio Comercial de USA en RD: Ave. República de Colombia No. 57 Arroyo Hondo, Sto. Dgo. D.N. Tel. 809-567-7775 ext. 7249. Email: office.santodomingo@trade.gov Web = www.export.gov/Caribbean

►Un valor dominicano en NY: Manuel Octavio Pérez, mejor conocido como Mañengo, es muy reconocido entre la comunidad dominicana en NY por sus múltiples servicios comunitarios y sociales que viene prestando desde hace décadas a sus connacionales en la urbe. Es presidente del Club Amigos de Cristo Rey, sirviendo a causas humanitarias con el envío de furgones de alimentos, medicinas y ropa a la RD cuando el país ha sido afectado por tragedias naturales (ciclones e inundaciones). Es directivo del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) en la filial NY, prestando sus amplios conocimientos a jóvenes interesados en serlo, y Ministro Capellán en la Iglesia Universal USA, desde donde predica y orienta a practicar el bien hacia los demás. En todas sus facetas siempre pone en alto su dominicanidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Mañengo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos, su construcción se atribuye a Herodes el Grande alrededor del siglo 19 a. C. es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa «muro occidental». Longitud: 488 metros. Altura: 62 pies. Abierto las 24 horas. Teléf: +972 2-627-1333

►Salud: 7 alimentos que no suben la glucosa: Aguacate – Espinacas – Frutos rojos (fresas, arándanos, moras) – Nueces y almendras – Pepino – Yogur griego natural – Pechuga de pollo

►Servicio comunitario: Para buscar en el idioma español el nombre de una persona detenida por Inmigración en USA, visitar: https://www.ice.gov/spotlight/statistics

►Sobre el español: Perfidia = Traición, insidia, infidelidad, intriga y perversidad.

►Dólar y euro hasta este domingo 15: Compra del dólar 60.15 y venta 61.20; Compra euro 62.93 y venta 65.89

►Combustibles: Del 14 al 20 de diciembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

