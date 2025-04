Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Semana Santa, tiempo para reflexionar y meditar: La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es tiempo para reflexionar y meditar. La Semana Mayor comenzó este 13 de abril con el Domingo de Ramos. Día 14 es Lunes Santo. El 15 es Martes Santo. Día 16 es Miércoles Santo. El 17 es Jueves Santo. El 18 es Viernes Santo. El 19 es Sábado Santo. Y el día 20 es Domingo de Resurrección. El 5 de marzo fue Miércoles de Ceniza y cada año la Semana Santa cambia de fecha, siempre entre mediados de marzo y abril, coincidiendo con la fase de luna llena y el equinoccio de primavera, marcándose así por el calendario lunar en lugar. De acuerdo con la página web de National Geographic, el inicio de la Semana Mayor se celebra cada Domingo de Ramos, que corresponde al siguiente domingo después de la primera luna llena de primavera y, así, cada año comienza en un momento diferente del calendario solar. Hay que destacar que el Cristianismo es la mayor religión en el mundo, con dos mil 382,750,000. Está basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, al que considera hijo de Dios. Por lo tanto, es una religión monoteísta, y su libro sagrado es la Biblia. Siguen el Islam, Hinduismo y Budismo, entre otras de las miles de existencia. Las religiones son el conjunto de creencias y prácticas que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos y espirituales. En el mundo hay 7.657.330.000.

►De acuerdo con cambio de hora: Dominicanos en NYC manifiestan estar de acuerdo con lo solicitado por el presidente Donald Trump para que el Congreso-USA elimine el cambio de hora y mantenga el horario de verano. Diiicen que el horario de invierno acarrea muchos inconvenientes con el horario de su natal RD. Trump insta al Congreso a «empujar con fuerza para tener más luz al final del día».

►RD de luto: El fallecimiento de 226 personas y de 189 heridos por el derrumbe del techo de la discoteca del Jet Set en RD ha llevado al país caribeño al luto nacional. Las lamentaciones son muestras de dolor. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=6505 Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=6501

Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=6497 Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=6509 Ver:https://www.facebook.com/groups/115538828457279/?multi_permalinks=9897602020250862 Asimismo, de personalidades como el papa Francisco, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entre otros tantos mandatarios de decenas de países y de connotadas personalidades en las diferentes áreas. Existen miles de comentarios infundados por la tragedia, diiicen. Hay que esperar el resultado de las investigaciones, ya que la Procuraduría General abrió el pasado fin de semana la investigación sobre el caso, diiicen. La investigación tendrá los componentes profesionales para determinar real y efectivamente la causa del accidente, pero desde ya algunos sabiólogos, todólogos, opinólogos y sabichosos quisqueyanos en NYC están festinando la investigación sin haber iniciado. Expresan desenfrenadamente sus criterios. ¡Uff! ¿Se puede considerar un hecho imprevisible? Se preguntan muchos. Otros sostienen «hay que esperar el resultado de las investigaciones». «El que opina y explica, complica», diiicen. El caso es muy, muy lamentable y Entérate NY se une al dolor de los familiares que perdieron sus seres queridos y de otros que permanecen heridos. Salud y bendiciones para los sobrevivientes y Paz para las almas de los fenecidos. Amén.

►Detienen en RD por falsas informaciones: Tres hombres arrestados por propagar en las redes informaciones falsas sobre la tragedia del Jet Set. Uno de los detenidos simuló ser sobreviviente e inventó declaraciones sobre el evento trágico. Ver: https://elnacional.com.do/tres-hombres-arrestados-por-noticias-falsas/

La discoteca Jet Set: Lugar considerado desde hace 52 años, sala de encuentros familiares, donde participaban de su ambiente miles de personas mensualmente y al año decenas de famosas orquestas (merengue, bachata y salsa) para deleitar a los asistentes. Lectores nuestros nos envían los siguientes testimonios:

►De la embajada USA en RD: Los solicitantes de visa de inmigrante en la Embajada de los EE. UU. en Santo Domingo, pueden estar acompañados por sus peticionarios durante la entrevista. Los oficiales consulares suelen considerar beneficioso ver a la familia reunida, lo cual puede reducir preguntas de seguimiento. La presencia del peticionario también puede brindar apoyo durante largas esperas, ayudar a responder preguntas o proporcionar asistencia física si es necesario. Los peticionarios que deseen asistir deben presentar un documento de identificación válido, como un pasaporte o una cédula, para poder ingresar a la embajada. Esta política facilita un proceso de entrevista más fluido.

►Un valor dominicano en NY: «Hay una gran cantidad de historia de mujeres que no se reconoce ni se documenta», dijo Debbie Walsh, directora del Centro para la Mujer y la Política Estadounidenses de la Universidad de Rutgers. Cristina Contreras, que al observarla se piensa inmediatamente si participó alguna vez en “Mis Universo”, el concurso de femenina internacional que busca la belleza integral, liderazgo, elegancia, personalidad, glamour, porte, comunicación, seguridad, inteligencia y activismo social en candidatas provenientes de diferentes países del mundo. Sin más preámbulo, Cristina llegó a USA cuando tenía 15 años, sin conocer el idioma. La disfunción familiar la obligó junto a su hermano valerse por sí mismos, casi sin hogar y sin comer. Madre adolescente a los 18 años. Un programa de secundaria para estudiantes en riesgo despertó su interés en el trabajo social. Siguió estudiando y obtuvo una licenciatura en la Universidad de Lehman College; Maestría en Trabajo Social de Fordham University y Maestría en Administración Pública de Baruch College. Ha trabajado dentro del sistema de salud y hospitales de NYC durante las últimas tres décadas. En reconocimiento a su liderazgo y servicio a la comunidad, ha sido reconocida por instituciones acreditadas. Actualmente, es directora ejecutiva del Hospital Lincoln, ubicado en El Bronx; además, es presidenta del Desfile Dominicano de Manhattan. Es una líder comprobada en atención médica a la que le apasiona mejorar la salud de las comunidades a las que sirve. Se involucra y trabaja con diferentes líderes comunitarios de todas las etnias, junto con funcionarios electos locales. Proclama, «siempre estoy defendiendo las personas que no pueden ayudarse a sí mismas», poniendo en alto la bandera tricolor. Contreras representa aproximadamente el 27% de las mujeres directoras ejecutivas en los sistemas de salud de EUA, según los Institutos Nacionales de Salud. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Cristina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Grandes tragedias en los últimos años en RD. El huracán David, en agosto 1979, con más de 2 mil víctimas. Un incendio en la cárcel de Higüey, en marzo de 2005, causó el fallecimiento de 136 reclusos. Tres mil 114 personas murieron en RD a causa de accidentes de tránsito en 2024. El promedio de mujeres fallecidas por violencia es de 167 por año, según el anuario de la Oficina Nacional de Estadística que contiene datos desde 2009 hasta 2023. La explosión en Vidal Plast, en San Cristóbal, causó la muerte de 38 personas. La recién tragedia del Jet Set con saldo de 226 fallecidos y 189 heridos.

►Sobre el español: Imprevisible = Suceso que no se puede prever o anticipar, que no sigue un patrón conocido o no tiene precedente alguno.

►Salud: El romero compuesto por antioxidantes, antiinflamatorios y estimulantes lo convierte en un aliado poderoso para mejorar la salud en diversos aspectos. Uno de sus usos destacados es en el cuidado de la salud circulatoria. Gracias a sus componentes bioactivos, como el ácido rosmarínico, los flavonoides y los aceites esenciales, el romero favorece la circulación sanguínea, aliviando problemas como las várices o la insuficiencia venosa crónica.

►Servicio comunitario: Cómo saber si tiene dinero sin reclamar a su nombre y dónde solicitarlo. Existen bases de datos en todos los Estados-USA o directamente en las oficinas o agencia gubernamentales. Más información = https://unclaimed.org/

►Sobre el español: Némesis = Persona enfrentada a otra o enemiga acérrima.

►Dólar y Euro hasta este domingo 13: Compra del dólar 60.11 y venta 61.92; Compra euro 66.95 y venta 71.09

►Combustibles: Del 12 al 18 de abril: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

