Entregan más papeles para indagatoria Cámara de Cuentas

Los miembros de la comisión de diputados que investigan las supuestas faltas graves de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, recibieron ayer un dossier con nuevas documentaciones aportadas por los integrantes del organismo, por lo que sería difícil adoptar una decisión para el viernes, informó esta mañana uno de los comisionados que investiga.

“Mira los consensos no están construidos, las culpas no son iguales, hay que evaluar a cada uno de los miembros del organismo de forma individual, lo más probable es que antes del viernes no lleguemos a un consenso sobre el informe que vamos a rendir al pleno de los diputados”, dijo el miembro de la comisión investigadora que pidió reserva de su nombre.

Añadió que “como tú entenderás no debemos dar opiniones, por ejemplo ayer el Sistema de Información Legislativa nos hizo llegar a cada uno de los miembros de la comisión investigadora un dossier grande aportado por cada uno de los investigados, que serían un complemento de sus declaraciones del pasado viernes antes los diputados”.

Opinó que se podría pedir una prórroga para disponer de más tiempo, pues sería difícil que el viernes, cuando se cumple el plazo para entregar el informe, “estemos listos”.

“Aunque una parte de la comisión esté pensando tomar una decisión con todos, las culpas son individuales, las faltas son individuales”, sostuvo.

Contó que “los consensos no están para tomar decisión ni en un sentido ni en el otro, hay miembros de la comisión fue han hecho su apoyo público a algunas miembros, eso está en los periódicos, Maldonado lo ha dicho público, hay otras personas que tratamos de ser justos porque entendemos lo que significa, lo Constitución dice que tenemos derecho al buen nombre, y al respeto, y al buen, y para tomar una decisión tan importante que inhabilita la vida de la gente, si no se está seguro si cometió faltas graves hay que ser un poco cuidadoso”.

Quince diputados de distintos partidos que conforman una comisión especial investigan y tratan de determinar alegadas faltas graves en las actuaciones del pleno del principal órgano fiscalizador del Estado.

La comisión

El pasado 10 de mayo la Cámara de Diputados conformó una comisión especial de 15 diputados para investigar durante 30 días alegadas «faltas graves» en la Cámara de Cuentas tras las reveladoras afirmaciones de su presidente Janel Andrés Ramírez, quien declaró que ese organismo es ingobernable y que en la entidad se toman decisiones ilegales.

Ramírez declaró también que él es un preso de confianza de la institución. Este viernes se cumple el plazo en el que la comisión investigadora debe ofrecer su informe al pleno.

Sobre el presidente de la Cámara de Cuentas también pesa una acusación de presunto acoso sexual de parte de dos empleadas del área jurídica del organismo.

La comisión investigadora está conformada por los diputados Rogelio Genao, César Santiago Rutinel, Rosendy Polanco, Pedro Tineo, Elías Wessin Chávez, Ruben Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez, Saury Mota, Braulio Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino.

El pasado viernes esta comisión entrevistó por más de 9 horas a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, Tamasina Tolentino, Mario Fernández, Elsa María

Conflicto en la Cámara de Cuentas

Actualmente hay posiciones encontradas entre los que entienden que los miembros del organismo tienen que ser destituidos mediante un juicio político, y los que dicen que hay que tratar de que internamente ellos se pongan de acuerdo y echen a andar la institución.