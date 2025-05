Es el mismo pulpo, con sus mismos tentáculos con diferentes nombres

Me dicen continuamente que soy libre, que somos libres; me llenan de panfletos, banderas, desfiles, tertulias, seminarios y demás yerbas para inculcarme que soy libre y, si es así, cual es la razón por la que me asaltan las dudas, si cuando se acaba la parafernalia del supuesto mes de la Patria todo desaparece, donde siquiera aparezca alguna acción no propagandística, que por asomo demuestre un interés tangible sobre la intención para que me sienta en realidad ser libre.

¿Será que todo se reduce a una falsa publicidad o propaganda? ¿O será cierto lo que escribí en esta semana, sobre que ahora el ser libre significa ser un preso de confianza? Y esto, debido a que ya el concepto de libertad, como lo conocíamos, se ha ido degradando y difuminando, según se ha ido desarrollando lo que ostentosamente los políticos les ha dado por llamar democracia, que más bien parece una dictadura de un solo partido, que cual pulpo, ha ido extendiendo sus tentáculos haciendo parecer que son distintos, cuando en la realidad son mucho más de lo mismo.

Se dice, ante una situación que se ve y siente, cual tornado que se acerca, que más vale prever lo peor y multiplicarlo por dos, pero en medio de esta situación creada por la dejadez y las ambiciones personales de estos pregoneros de una falsa democracia, que lamentablemente nos equivocamos, y, en vez de multiplicar por dos y como el pueblo andaba en busca de algo mejor, en la realidad, debimos de haber multiplicado, quizás, por un número que no cupiera en nuestras cabezas para poder tomar las previsiones que nos permitieran llegar a la situación que sabíamos que mejor nos convenía. Desgraciadamente no ha sido así.

Más bien, continuamos viendo como estos políticos, cuando están en campaña, se despojan del saco, la corbata y con la camisa arremangada, se abrazan y besan con los pobres, como cuando se habla con los niños que se arrodillan para estar a su misma altura, igual estos lo hacen, escuchando cual si fuesen una mantis religiosa, locos por que pase rápido el tiempo para despojarse del sudor con el cual los pobres padres de familia los han contagiado cual si fuesen iguales, creyéndose todas sus mentiras sin saber que a estos políticos solo les interesa su voto y que una vez pasada esta etapa los volverán a ver, con el mismo cuento y ellos con sus mismas tragedias.

Por eso, en estos tiempos, más que correr tras esas bonanzas que en realidad brinda la verdadera democracia, más bien, renqueamos, sin que aparezca la prometida muleta que nos permita avanzar hacia la real libertad enarbolada en tiempos de campaña política.

Lo peor de esto es que en nuestra democracia conviven varias personalidades o actitudes políticas, constituyendo la peor, aquella donde se le ha dado una especie de patente de corso a todos aquellos que han desarrollado una economía sumergida, dándole carta blanca a la despenalización de dineros provenientes de las más oscuras profundidades del vicio.

De darle aquiescencia a ese dinero “blanco” proveniente de algún tipo de polvo, al igual que el dinero rojo, colorante proporcionado por la sangre derramada, porque ya la delincuencia no es un hecho al margen del Estado, donde pareciese que, son tantos los beneficios que esta deja, que es demasiado para dejarlo solo en las manos de los delincuentes barriales o simples alabarderos.

Definitivamente, creemos que la conciencia de estos políticos -de su gran mayoría-, es muy parecida a la de un cadáver. ¡Sí señor!.

Por: Rafael R. Ramírez Ferreira

