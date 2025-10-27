Como si no hubiera bastante tensión con los ata­ques militares a supuestas narcolanchas en las costas caribeñas intriga que subiera aún más la escalada con el desplie­gue de un portaviones para patrullar frente a Colombia y Venezuela. Con los conflictos pro­tagonizados con los presidentes de ambos países, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, la de­cisión huele a provoca­ción.

¿Puede ella ganar la presidencia tras ser liberada de acusaciones?

Si quiere optar por la presidencia de su país en las próximas elecciones, no tiene mayores obstáculos al ser liberada por la justicia de las acusaciones de soborno y financiamiento ilícito de Odebrecht.

No significa que tenga el camino despejado para alzarse con la victoria, pero como principal líder política, son amplias sus posibilidades.

Reflexiones sobre un político y académico con valores

Son muchos los elementos que lo definen como un político y ciudadano que hizo gala de encomiable integridad. Solo cuando ya no podía valerse por sus medios dejó de vender libros de ciencias jurídicas que colocaba en un atril, en los alrededores de los recintos judiciales. Con su muerte, a los 90 años de edad, desaparece un político, académico y músico que cultivó y predicó valores.