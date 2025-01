Escoto Minaya: mujeres equilibran responsabilidad familiar

Santo Domingo.- La Federación de Mujeres empresarias Dominico Internacional (FEM) principal institución que promueve el empoderamiento y la participación activa de las mujeres en los ámbitos económico, social y familiar, reconoce la importancia de los valores y principios que fundamentan las sociedades, considera que las declaraciones emitidas en el evento “La Batalla de la Fe” no reflejan las realidades complejas y multifacéticas de los hogares dominicanos, ni reconoce los enormes aportes que las mujeres realizan en múltiples roles, tanto en el ámbito profesional como familiar.

La FEM argumenta que según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana, el 53.7% de los hogares está encabezado por mujeres, lo que demuestra que ellas no solo asumen roles de liderazgo dentro de sus familias, sino que también son pilares fundamentales en el desarrollo de sus comunidades.

Agrega que este liderazgo femenino no implica un descuido del hogar; por el contrario, refleja la capacidad para equilibrar responsabilidades familiares y profesionales, desafiando las barreras estructurales y culturales que enfrentan diariamente.

Destaca que en República Dominicana se conocen innumerables casos de hombres y mujeres exitosos, formados por madres solteras o jefas de hogar que, con sacrificio y amor han demostrado que el éxito profesional no es incompatible con un hogar saludable y funcional.

Añade que estas madres representan un modelo de valentía y dedicación que inspira a las generaciones futura.

La FEM llamó a considerar las siguientes cifras del mismo censo, las cuales indican que 1,744,552 hombres son parejas de mujeres jefas de hogar, lo que indica una dinámica de apoyo mutuo y corresponsabilidad.

También hogares liderados por mujeres, aunque en menor proporción, los hombres conviven como parejas activas, desafiando los estereotipos tradicionales de roles.

También arroja que las mujeres jefas de hogar asumen la responsabilidad principal en aproximadamente 2 millones de hogares en zonas urbanas y rurales, garantizando la estabilidad y el desarrollo de sus familias.

En ese sentido, la presidenta de la FEM, Rossy Escotto Minaya, se suma a la preocupación legítima por el bienestar de las familias.

No obstante, cree firmemente que es fundamental promover un discurso que reconozca y celebre los avances y aportes de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, sin perpetuar prejuicios que invisibilicen su esfuerzo y éxito, que no son excluyentes del cuidado del hogar.

«Muchas mujeres han encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional, demostrando que es posible ser exitosas en ambos espacios. Esto no implica subyugación, sino cooperación y respeto mutuo en los diferentes roles que desempeñamos.

las mujeres empresarias, profesionales y líderes no descuidan sus hogares, de manera equilibrada construyen y sostienen familias y una nación próspera, han demostrado capacidad excepcional para liderar empresas, contribuir al desarrollo económico, y participar activamente en decisiones que transforman nuestras comunidades», afirmó Escotto.

Resalta que en muchos casos, son también quienes fortalecen los valores y la fe dentro de sus hogares, inspirando a sus hijos e hijas a soñar y a contribuir al bienestar colectivo.

Además de ser pilares fundamentales en sus hogares han demostrado una capacidad excepcional para liderar empresas, contribuir al desarrollo económico, y participar activamente en decisiones que transforman nuestras comunidades.

Sostiene que es preciso entender que hay excepciones, pero todo y en el mayor de los casos favorecer sus familias, es el norte de las que deciden liderar, superarse y descollar en estos ámbitos.

Resaltó que la FEM se pone a su disposición para dialogar y construir juntos un discurso que resalte el valor de la familia, sin desconocer los logros y aportes de las mujeres dominicanas en la transformación de nuestra sociedad, es vital fomentar un diálogo respetuoso y constructivo, que celebre los avances de la mujer sin desvalorizar sus capacidades y aportes en todas las áreas.