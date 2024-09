«Eso sí me parece una actitud de dictadura»: Suspenden entrevista a Fernando Carrillo por apoyar a Maduro

People.- Las malas noticias se le acumulan a Fernando Carrillo. Hace unos días compartía indignado que había sido censurado en TikTok por compartir sus ideas y su apoyo máximo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero lo que acaba de pasar ha sido un golpe aún más duro e inesperado. Era el propio actor quien, a través de un serio comunicado, se mostraba decepcionado ante lo vivido.

Aunque nacido en Venezuela, considera México su segunda patria. Allí ha recopilado algunos de los éxitos más grandes de su carrera, como por ejemplo, la telenovela Rosalinda junto a Thalía, y también ha vivido por muchos años.

Esta semana era testigo de uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El artista tenía programada una entrevista con la periodista Maxine Woodside que fue cancelada en el último momento. Dolido con Radio Fórmula México, lanzó este fuerte mensaje en su perfil de Instagram.

«Les tengo una triste noticia… ¿Qué creen? Cinco minutos antes de entrar al aire recibo la noticia de que me suspenden la entrevista por órdenes de Radio Fórmula, es parte de la dictadura, eso sí es una dictadura, no permitirme salir al aire», dijo sorprendido con lo sucedido. «Qué pena que haya tomado esta determinación dictatorial. Se suman a El gordo y la flaca, a Univision, a Lili Estefan, a Laura Bozzo, a José Luis Rodríguez y a tantos otros que dicen ser demócratas, pero que de demócratas no tienen nada. Qué vergüenza, de verdad», prosiguió en este video.

Y no fue el único post, hubo otro más insistiendo en su decepción por tal veto. «Claro que me duele, porque soy un artista sensible y me extraña de mi bello México bello y amado, pero esto no define a mi México y al amor que siento por mi segunda patria», dijo invitando a los «amigos de Radio Fórmula» a Venezuela para, según él, conocer la realidad del país.