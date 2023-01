Espaillat anuncia US$630 mil para becas de arte

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (NY-13), en colaboración con el Fondo Nacional para las Artes (National Endowment for the Arts) -NEA- anunció la primera ronda de adjudicaciones recomendadas para el año fiscal 2023, con más de $34 millones de dólares en fondos para apoyar las artes en todo Estados Unidos, incluidos US$630,000 para su distrito congresual.

Este es el primero de los dos principales anuncios de subvenciones del NEA cada año fiscal e incluye subvenciones a organizaciones a través de las categorías de Subvenciones para Proyectos Artísticos, Challenge América (Desafío América) y Subvenciones para Investigación de la NEA. Este anuncio también incluye subvenciones a personas individuales para Becas de Literatura en escritura creativa (poesía) y traducción.

Entre los beneficiarios figuran: Alianza de Compositores Estadounidenses Inc. con $10,000; Fundación del Teatro Apollo con $55,000; BalletCollective Inc. con $10,000; Barnard College con $10,000; Born Dancing, Inc. con $10,000; Teatro Clásico de Harlem con $45,000; y Universidad Columbia en la ciudad de New York con $15,000.

Asimismo, Danza para una Población Variable con $10,000; Bernard Ferguson con $25,000; Grupo Futuro Media con $25,000; Groove With Me, Inc. con $10,000; Harlem Chamber Players, Inc. con $10,000; Harlem Presenta, Inc. con $10,000; Harlem Stage, Inc. con $35,000; Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai con $150,000; y Proyecto Herencia Ltd. con $20,000

También, JACK Música, Inc. con $15,000; Foro de Arte Coreano con $20,000; Laundromat Project, Inc. con $25,000; Laundromat Project, Inc. con $25,000; Museo de NYC con $25,000; Mentores Musicales Colaborativos, Inc. con $10,000; Instituto Nacional de Danza, Inc. con $30,000; Escuela de Música de Harlem Opus 118 con $10,000; SoHarlem, Inc. con $35,000; y Grupo de Danza Stefanie Nelson con $10,000

«Estoy encantado de unirme al NEA en el anuncio que destaca el extraordinario talento artístico y creativo y los programas de arte en mi distrito», dijo Espaillat. «Espero continuar mi trabajo con cada una de las organizaciones beneficiarias y ser testigo de cómo se utilizarán estos fondos federales a través de los programas y proyectos innovadores que planean desarrollar este año».