Esta es la Serie de los turnos al bate difíciles

La disciplina en el plato puede marcar la diferencia (y a menudo lo hace) cuando llega octubre. La postemporada de la Liga Nacional de 2024 fue un ejemplo perfecto.

A principios de este mes, los Phillies se abrieron paso hasta una temprana eliminación en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Mets, mientras que los Dodgers esperaron al cuerpo de lanzadores de Nueva York con gran efecto en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los bateadores de Filadelfia caminaron solo 16 veces en cuatro juegos, mientras que LA obtuvo 42 bases por bolas en la serie de seis juegos.

La tasa de persecución de los Phillies (la proporción de swings en lanzamientos fuera de la zona de strike) fue del 31,8%. ¿Y la tasa de persecución de los Dodgers en la NLCS? Solo el 20,7%, la tasa de persecución más baja de cualquier equipo en la ronda de la LCS desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008.

Tanto los Dodgers como los Yankees (el oponente de Los Ángeles en la Serie Mundial de 2024) han dejado su marca al dejar pasar los malos lanzamientos. Los Yankees lideraron la MLB en la temporada regular con una tasa de persecución del 24,6%, con los Dodgers empatados en el segundo lugar con un 25,7%.

Los bateadores pacientes como Juan Soto , Mookie Betts, Aaron Judge y Max Muncy normalmente no se eliminan, por lo que los lanzadores normalmente no pueden confiar en expandir la zona contra ellos. Los bateadores que no persiguen pueden, en cambio, esperar a que les llegue un lanzamiento sobre el plato y luego sacarlo del estadio.

La disciplina mostrada por ambos participantes de la Serie Mundial agrega otro elemento a lo que debería ser un enfrentamiento clásico entre los mejores de cada liga.

Obviamente, es lógico pensar que los equipos capaces de lanzar pelotas fuera de la zona tendrán un mejor desempeño en cualquier juego, pero ¿qué tan fuerte es la correlación?.

Por: Theo DeRosa

MLB.com