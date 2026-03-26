Santo Domingo. – La integración de nuevas Unidades de Intervención en Crisis, la ampliación de camas y el aumento de especialistas en la Red Pública evidencian el fortalecimiento de la salud mental a través del Servicio Nacional de Salud (SNS) y otras entidades durante la actual gestión de gobierno, aseguró Julio Landrón.

El director del SNS afirmó que esta administración ha priorizado la salud mental mediante una mayor inversión y acciones orientadas a garantizar atención oportuna a los pacientes.

Destacó la habilitación de camas en hospitales, que ya superan las 200, con la meta de alcanzar las 500, conforme al Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030.

¿Dónde acudir?

En Santo Domingo, cuentan con Unidades de Intervención en Crisis los hospitales Moscoso Puello, Darío Contreras, Salvador B. Gautier, Materno Dra. Evangelina Rodríguez, Mario Tolentino Dipp, Jacinto Ignacio Mañón y el Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jimenes (antiguo Santo Socorro). Este último dispone de una Unidad Infanto-Juvenil, actualmente en proceso de remozamiento y ampliación.

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También ofrecen estos servicios los hospitales Juan Pablo Pina (San Cristóbal), José María Cabral y Báez (Santiago), Luis Morillo King (La Vega), Alejandro Cabral (San Juan) y Jaime Mota (Barahona), entre otros centros a nivel nacional.

De las 23 Unidades de Intervención en Crisis disponibles en la Red Pública de Salud, 22 cuentan con terapia electroconvulsiva (TEC), un tratamiento seguro y eficaz para trastornos mentales graves; en 2020, solo 11 disponían de este servicio.

Nombramientos

El SNS incrementó el personal especializado: pasó de 136 psiquiatras en 2020 a 168 en 2026, y de 673 psicólogos a 1,119 en el mismo período.

Centros de atención psicosocial

El país dispone del Centro de Atención Psicosocial y Desarrollo Humano (Reside) y del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, ambos enfocados en la reinserción social. Además, se trabaja en la construcción del Centro de Rehabilitación Psicosocial Carlos M. Rojas Badía (Moca, Espaillat) y el Centro Psicosocial Emaús (Higüey, La Altagracia).

Otras acciones

Desde marzo de 2023, el Centro de Contacto “Cuida tu Salud Mental”, impulsado por la primera dama y ejecutado por el Ministerio de Salud Pública, orienta a la población sobre los servicios disponibles y ofrece Primera Ayuda Psicológica (PAP) de forma teledirigida.

En febrero, con el lanzamiento del Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030, se anunció la habilitación de la línea 811, en sustitución del 809-200-1400, con atención gratuita y permanente.

El Gobierno también avanza en la creación del Instituto Nacional de Neurociencia, que integrará servicios clínicos e investigación.